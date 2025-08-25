В ГУР назвали семерых россиян, причастных к депортации и милитаризации украинских детей
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные о семи россиянах и трех организациях РФ, причастных к принудительной депортации, милитаризации и незаконному оформлению опеки над украинскими детьми на временно оккупированных территориях.
Украинские дети как инструмент пропаганды РФ: что известно
По информации аналитического портала War&Sanctions, похитители используют украинских детей как инструмент пропаганды: отрывают от родной культуры, заставляют участвовать в пропагандистских мероприятиях, записывают в прокремлевские молодежные организации и готовят к будущей службе в вооруженных силах РФ.
Среди лиц, занимающихся депортацией, принудительной интеграцией и военно-патриотическим воспитанием детей из Украины:
- Владислав Головин — участник СВО, подписал соглашение о сотрудничестве движения Юнармия с оккупационной администрацией Луганска.
- Юлия Зимова — руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив, поддерживает политику РФ по депортации и опекунству над украинскими детьми с временно оккупированных территорий Украины.
- Максим Швец — основатель организации Сила Донбасса, проводит мероприятия по милитаризации молодежи на оккупированной Донецкой области.
- Роман Бусаргин — губернатор Саратовской области, способствует принудительному устройству украинских детей в российские учебные заведения.
- Иван Луговской — директор спортклуба Спартак, проводит патриотические мероприятия и тренировки по боевым искусствам.
- Лидия Емельянова — руководительница “управления опеки в Торезе”, подписывала документы о депортации и предоставлении российского гражданства украинским детям.
- Дмитрий Панченко — президент так называемого клуба “Сила Донбасса”, организатор “военно-патриотических мероприятий” для молодежи.
ГУР МО Украины отмечает, что сведения об организаторах и исполнителях этих преступлений являются первым шагом к восстановлению справедливости, привлечению виновных к ответственности и неизбежным правовым последствиям за их действия.