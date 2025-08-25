В ГУР назвали семерых россиян, причастных к депортации и милитаризации украинских детей

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные о семи россиянах и трех организациях РФ, причастных к принудительной депортации, милитаризации и незаконному оформлению опеки над украинскими детьми на временно оккупированных территориях.

Украинские дети как инструмент пропаганды РФ: что известно

По информации аналитического портала War&Sanctions, похитители используют украинских детей как инструмент пропаганды: отрывают от родной культуры, заставляют участвовать в пропагандистских мероприятиях, записывают в прокремлевские молодежные организации и готовят к будущей службе в вооруженных силах РФ.

Среди лиц, занимающихся депортацией, принудительной интеграцией и военно-патриотическим воспитанием детей из Украины:

Владислав Головин — участник СВО, подписал соглашение о сотрудничестве движения Юнармия с оккупационной администрацией Луганска.

— участник СВО, подписал соглашение о сотрудничестве движения Юнармия с оккупационной администрацией Луганска. Юлия Зимова — руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив, поддерживает политику РФ по депортации и опекунству над украинскими детьми с временно оккупированных территорий Украины.

— руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив, поддерживает политику РФ по депортации и опекунству над украинскими детьми с временно оккупированных территорий Украины. Максим Швец — основатель организации Сила Донбасса, проводит мероприятия по милитаризации молодежи на оккупированной Донецкой области.

— основатель организации Сила Донбасса, проводит мероприятия по милитаризации молодежи на оккупированной Донецкой области. Роман Бусаргин — губернатор Саратовской области, способствует принудительному устройству украинских детей в российские учебные заведения.

— губернатор Саратовской области, способствует принудительному устройству украинских детей в российские учебные заведения. Иван Луговской — директор спортклуба Спартак, проводит патриотические мероприятия и тренировки по боевым искусствам.

— директор спортклуба Спартак, проводит патриотические мероприятия и тренировки по боевым искусствам. Лидия Емельянова — руководительница “управления опеки в Торезе”, подписывала документы о депортации и предоставлении российского гражданства украинским детям.

— руководительница “управления опеки в Торезе”, подписывала документы о депортации и предоставлении российского гражданства украинским детям. Дмитрий Панченко — президент так называемого клуба “Сила Донбасса”, организатор “военно-патриотических мероприятий” для молодежи.

ГУР МО Украины отмечает, что сведения об организаторах и исполнителях этих преступлений являются первым шагом к восстановлению справедливости, привлечению виновных к ответственности и неизбежным правовым последствиям за их действия.

Источник : ГУР

