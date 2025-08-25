Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані сімох осіб РФ, причетних до примусової депортації, мілітарізації та незаконного оформлення опіки над українськими дітьми на тимчасово окупованих територіях.

Українські діти як інструмент пропаганди РФ: що відомо

За інформацією аналітичного порталу War&Sanctions, викрадачі використовують українських дітей як інструмент пропаганди: відривають від рідної культури, примушують брати участь у пропагандистських заходах, записують до прокремлівських молодіжних організацій та готують до майбутньої служби у збройних силах РФ.

Серед осіб, які займаються депортацією, примусовою інтеграцією та військово-патріотичним вихованням дітей з України:

Владислав Головін — учасник війни проти України, підписав угоду про співпрацю руху Юнармія з окупаційною адміністрацією Луганська.

— учасник війни проти України, підписав угоду про співпрацю руху Юнармія з окупаційною адміністрацією Луганська. Юлія Зимова — керівниця департаменту пріоритетних проєктів та стратегічних ініціатив, підтримує політику РФ щодо депортації та опікунства українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

— керівниця департаменту пріоритетних проєктів та стратегічних ініціатив, підтримує політику РФ щодо депортації та опікунства українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Максим Швець — засновник організації Сила Донбасу, проводить заходи з мілітаризації молоді на окупованій Донеччині.

— засновник організації Сила Донбасу, проводить заходи з мілітаризації молоді на окупованій Донеччині. Роман Бусаргін — губернатор Саратовської області, сприяє примусовому влаштуванню українських дітей у російські навчальні заклади.

— губернатор Саратовської області, сприяє примусовому влаштуванню українських дітей у російські навчальні заклади. Іван Луговський — директор спортклубу Спартак, проводить “патріотичні” заходи та тренування з бойових мистецтв.

— директор спортклубу Спартак, проводить “патріотичні” заходи та тренування з бойових мистецтв. Лідія Ємельянова — керівниця “управління опіки в Торезі”, підписувала документи щодо депортації та надання російського громадянства українським дітям.

— керівниця “управління опіки в Торезі”, підписувала документи щодо депортації та надання російського громадянства українським дітям. Дмитро Панченко — президент так званого клубу Сила Донбасу, організатор “військово-патріотичних заходів” для молоді.

ГУР МО України наголошує, що відомості про організаторів та виконавців цих злочинів є першим кроком до відновлення справедливості, притягнення винних до відповідальності та неминучих правових наслідків за їхні дії.

Джерело : ГУР

