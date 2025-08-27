Архитектуру называют монументальной летописью жизни. Это своеобразное искусство чувствовать и организовывать пространство.

Именно дома отражают мировоззрение и вкусы людей, которые жили в конкретное время. Изучение архитектуры тесно связано с историей, географией, физикой и математикой.

Как известно, человечество тысячелетиями занимается строительством. Поэтому профессия архитектора и урбаниста никогда не потеряет своей актуальности.

Какие навыки нужны будущему архитектору

Профессия архитектора требует определенных умений и навыков. Абитуриентам, мечтающим изучать архитектуру, стоит попробовать поработать с материалами.

Это может быть картон, бумага, дерево, глина или кирпич. Также следует уделить особое внимание черчению и рисованию. Ведь без этих базовых умений невозможно сделать полноценный макет проекта.

Кроме того, в профессии архитектора важно творчески и критически мыслить, нестандартно анализировать все, что происходит вокруг.

В частности, когда человек смотрит на здание и стремится понять, почему именно в этом месте оно построено, это точно повод задуматься над специальностью архитектора.

Будущие архитекторы и урбанисты любят путешествовать, чтобы увидеть разные города, их знаковые архитектурные визитки. А еще важно путешествовать на природе. Горы, степи, поля — это такая же важная часть ландшафта.

Обучение в Польше на архитектора

Польские университеты славятся высоким качеством образования в сфере архитектуры и дизайна. Обучение в Польше открывает возможности для международного обмена и взаимодействия со студентами со всего мира.

А это, в свою очередь, способствует созданию креативной и творческой среды, которая вдохновляет будущих архитекторов и урбанистов на новые идеи и проекты.

Специальность “Архитектура” лучше всего представлена в следующих польских вузах:

Варшавский политехнический университет;

Лодзинский политехнический университет;

Люблинский политехнический университет;

Академия финансов и бизнеса Вистула (Vistula University);

Краковский политехнический институт им. Тадеуша Костюшки;

Университет Анджея Фрича Моджевского в Кракове.

Кроме того, изучать архитектуру в Польше можно и в техникумах и лицеях после окончания 9 класса.

Slavic Languages Center поможет поступить в университет в Польше

Как подготовиться к поступлению на специальность “Архитектура” и выбрать лучший университет, подскажут представители Центра польского языка и культуры в Киеве — Slavic Languages Center.

А при необходимости улучшить свой уровень польского языка, можно пройти языковой онлайн-курс. Профессиональные преподаватели подберут вам индивидуальную программу для быстрого изучения польского языка.

