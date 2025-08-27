Архітектуру називають монументальним літописом життя. Це своєрідне мистецтво відчувати і організовувати простір.

Адже будинки відображають світогляд і смаки людей, які жили в конкретний час. Вивчення архітектури тісно пов’язане з історією, географією, фізикою та математикою.

Як відомо, людство тисячоліттями займається будівництвом. Тому професія архітектора та урбаніста ніколи не втратить своєї актуальності.

Які навички потрібні для майбутнього архітектора

Професія архітектора потребує певних вмінь та навичок. Абітурієнтам, які мріють вивчати архітектуру, варто спробувати попрацювати з матеріалами. Це може бути картон, папір, дерево, глина або цегла.

Також слід приділити особливу увагу кресленню та малюнкам. Адже без цих базових умінь неможливо зробити повноцінний макет проєкту.

Крім того, в професії архітектора важливо творчо і критично мислити, нестандартно аналізувати все, що відбувається довкола.

Зокрема, коли людина дивиться на будівлі й прагне зрозуміти, чому саме в цьому місці вони збудовані, це точно привід замислитися над спеціальністю архітектора.

Майбутні архітектори та урбаністи полюбляють подорожувати, щоб побачити різні міста, його знакові архітектурні візитівки. А ще важливо мандрувати на природі. Гори, степи, поля – це така ж важлива частина ландшафту.

Навчання в Польщі на архітектора

Польські університети славляться високою якістю освіти в галузі архітектури та дизайну. Навчання в Польщі відкриває можливості для міжнародного обміну та взаємодії зі студентами з усього світу.

А це, своєю чергою, сприяє креативному і творчому середовищу, яке надихає майбутніх архітекторів та урбаністів на нові ідеї та проєкти.

Спеціальність “Архітектура” найкраще представлена в таких польських вишах:

Варшавський політехнічний університет;

Лодзький політехнічний університет;

Люблінський політехнічний університет;

Академія фінансів і бізнесу Вістула (Vistula University);

Краківський політехнічний інститут ім. Тадеуша Костюшки;

Університет Анджея Фрича Моджевського в Кракові.

Крім того, вивчати архітектуру в Польщі можна і в технікумах та ліцеях після закінчення 9 класу.

Slavic Languages Center допоможе вступити в університет в Польщі

Як підготуватися до вступу на спеціальність “Архітектура” та обрати найкращий університет, підкажуть представники Центру польської мови та культури в Києві – Slavic Languages Center.

А за потреби покращити свій рівень польської мови, можна пройти мовний онлайн-курс. Професійні викладачі підберуть вам індивідуальну програму для швидкого вивчення польської мови.

