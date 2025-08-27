У ніч на 27 серпня, на 71-му році життя, після тяжкої хвороби помер правнук Івана Франка Петро Галущак.

Про це повідомили у Домі Франка у Львові та в державному історико-культурному заповіднику Нагуєвичі.

– Він був другом музею, брав участь у багатьох наших заходах, проводив особливу авторську екскурсію, сприяв поповненню фондів Дому Франка. Сумуємо і щиро співчуваємо родині, – йдеться в дописі музею.

Помер правнук Івана Франка – що відомо

Директор заповідника Нагуєвичі Богдан Лазорак уточнив, що Галущак помер о четвертій ранку у день народження свого знаменитого прадіда. Про час і місце похорону повідомлять згодом.

Петро Галущак належав до прямої гілки роду Франків. Його мати Іванна, яку в родині називали Ася, була донькою Петра Франка – сина Каменяра.

Дід Галущака Петро Франко був засновником Пласту, січовим стрільцем, фундатором української військової авіації. Онук знав про нього лише з розповідей та змалку зростав на текстах свого прадіда Івана Франка.

Петро Галущак виховав шістьох синів – двоє з них зараз на фронті. За фахом він був інженером, спеціалізувався на інформаційно-вимірювальній техніці.

Фото: Дім Франка

