Российские СМИ распространяют очередной фейк о якобы подготовке Украиной “провокаций” с применением опасных веществ в зоне боевых действий в Донецкой области.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Провокации с ядовитыми веществами в воде и продуктах: что известно

По данным Центра, российские пропагандисты активно публикуют сообщения о том, что на временно оккупированных территориях Донецкой области украинские силы обороны якобы планируют “подбросить ядовитые вещества в воду и продукты”, замаскированные под продовольственные товары российского производства.

В ЦПД подчеркнули, что эта информация абсолютно ложная и является частью российской информационной войны.

— Эти сообщения не имеют никакого отношения к реальности и являются типичным примером манипуляций с целью оправдания агрессивных действий РФ и создания информационного алиби для собственных военных преступлений, — говорится в сообщении ведомства.

Цель подобных фейков — посеять панику и недоверие среди населения, а также создать выгодную для Кремля информационную картину, оправдывающую дальнейшую агрессию.

