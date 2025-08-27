В ЦПД опровергли фейк РФ о “провокациях с ядовитыми веществами” в Донецкой области
Российские СМИ распространяют очередной фейк о якобы подготовке Украиной “провокаций” с применением опасных веществ в зоне боевых действий в Донецкой области.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Провокации с ядовитыми веществами в воде и продуктах: что известно
По данным Центра, российские пропагандисты активно публикуют сообщения о том, что на временно оккупированных территориях Донецкой области украинские силы обороны якобы планируют “подбросить ядовитые вещества в воду и продукты”, замаскированные под продовольственные товары российского производства.
В ЦПД подчеркнули, что эта информация абсолютно ложная и является частью российской информационной войны.
— Эти сообщения не имеют никакого отношения к реальности и являются типичным примером манипуляций с целью оправдания агрессивных действий РФ и создания информационного алиби для собственных военных преступлений, — говорится в сообщении ведомства.
Цель подобных фейков — посеять панику и недоверие среди населения, а также создать выгодную для Кремля информационную картину, оправдывающую дальнейшую агрессию.