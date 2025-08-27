Російські медіа поширюють черговий фейк про нібито підготовку Україною “провокацій” із застосуванням небезпечних речовин у зоні бойових дій на Донеччині.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України.

Провокації з отруйними речовинами у воді і продуктах: що відомо

За даними Центру, російські пропагандисти активно публікують повідомлення про те, що на тимчасово окупованих територіях Донеччини українські Сили оборони нібито планують “підкинути отруйні речовини у воду та продукти”, замасковані під продовольчі товари російського виробництва.

У ЦПД наголосили, що така інформація абсолютно неправдива та є частиною російської інформаційної війни.

— Ці повідомлення не мають жодного стосунку до реальності та є типовим прикладом маніпуляцій з метою виправдання агресивних дій РФ і створення інформаційного алібі для власних воєнних злочинів, — йдеться у повідомленні відомства.

Мета подібних фейків — посіяти паніку та недовіру серед населення, а також створити вигідну для Кремля інформаційну картину, що виправдовує подальшу агресію.

