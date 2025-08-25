Кремлевские СМИ распространяют фейк об украинских военных в Покровске — ЦПД

Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг новый российский фейк о якобы зверствах украинских военных.

На этот раз пропагандисты распространили ложную историю о том, что военнослужащие ВСУ якобы убили женщину и ребенка в Покровске ради автомобиля.

Об этом говорится в сообщении ЦПД в Facebook.

Сейчас смотрят

Фейк об убитой женщине и ребенке в Покровске: что известно

По данным ЦПД, в распространяемой российскими СМИ новости нет никаких подтверждений: ни фото или видео с места происшествия, ни показаний независимых очевидцев, ни информации от украинских или международных источников.

Единственным так называемым доказательством являются слова мужчины, представившегося местным жителем, процитированные российским государственным информагентством.

В ЦПД отметили, что сюжет построен по типичному для пропаганды сценарию — максимально жестокое описание преступления без проверенных фактов.

Такие вбросы имеют целью дискредитировать украинскую армию и отвлечь внимание от военных преступлений, которые систематически совершает Россия в зоне проведения боевых действий.

Также враг пытается запугать население прифронтовых районов и навязать мнение о российской оккупации как спасении.

Ранее ЦПД предупреждал об активизации российских информационно-психологических операций в августе 2025 года.

Среди ключевых направлений эксперты выделили манипуляции вокруг перемирия, дискредитацию переговорного процесса и роли Украины в нем, а также продвижение нарративов о якобы нежелании Киева договариваться и нереалистичных требованиях.

Кроме того, Кремль пытается спровоцировать раскол между Украиной и США, распространяя фейки об избирательном подходе к обмену пленными и псевдоисторические нарративы об искусственности украинской государственности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.