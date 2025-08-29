Команда Госспецсвязи предупреждает госслужащих и представителей власти о фишинговой атаке, маскирующейся под рассылку материалов из воркшопа.

Фишинговая атака, замаскированная под материалы воркшопа: что известно

Национальная команда реагирования на киберугрозы, действующая при Госспецсвязи, зафиксировала новую фишинговую кампанию, направленную преимущественно на представителей органов государственной власти.

Злоумышленники пытаются использовать тему недавнего воркшопа по имплементации Закона № 4336-ІХ, чтобы распространить вредоносное программное обеспечение.

Сейчас смотрят

На электронные адреса приходят сообщения с опасными файлами и ссылками, например, материалы конференции с КЗ.pdf.exe.

Открытие таких документов может привести к поражению компьютера и утечке конфиденциальной информации.

Важно отметить, что Госспецсвязи не проводила никаких рассылок с материалами воркшопа.

Специалисты рекомендуют не открывать подозрительные письма и не нажимать на ссылки. Лучше немедленно сообщить об этом по адресу: incidents@cert.gov.ua или по телефону +38 (044) 281 88 25.

Напомним, что фишинг — это метод киберпреступности, когда мошенники пытаются ввести пользователей в заблуждение и заставить их предоставить свои данные.

Фото: Киберполиция

Источник : Госспецсвязи

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.