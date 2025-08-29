Команда Держспецзв’язку попереджає державних службовців та представників влади про фішингову атаку, що маскується під розсилку матеріалів з воркшопу.

Фішингова атака, замаскована під матеріали з воркшопу: що відомо

Національна команда реагування на кіберзагрози, що діє при Держспецзв’язку, зафіксувала нову фішингову кампанію, спрямовану переважно на представників органів державної влади.

Зловмисники намагаються використати тему нещодавнього воркшопу щодо імплементації Закону № 4336-ІХ, щоб поширити шкідливе програмне забезпечення.

На електронні адреси надходять повідомлення з небезпечними файлами та посиланнями, наприклад матеріали конференції з КЗ.pdf.exe.

Відкриття таких документів може спричинити зараження комп’ютера та призвести до витоку конфіденційної інформації.

Важливо зазначити, що Держспецзв’язку не проводила жодних розсилок із матеріалами воркшопу.

Фахівці рекомендують не відкривати підозрілі листи та не натискати на посилання. Краще негайно повідомити про це за адресою: incidents@cert.gov.ua або телефоном: +38 (044) 281 88 25.

Нагадаємо, що фішинг — це метод кіберзлочинності, коли шахраї намагаються ввести користувачів в оману та змусити їх надати свої дані.

Фото: Кіберполіція

