В новом учебном году 2025-2026 офлайн будут учиться почти 2,3 млн учеников, а дистанционно – на 103 тыс. меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Охват школьников дистанционным обучением в новом году

— Сегодня для 3,5 млн украинских детей начинается учебный год. Все больше школьников возвращаются к очному обучению: почти 2,3 млн учеников будут учиться очно, дистанционно – на 103 тыс. учеников меньше, чем в прошлом году, – уточнила глава правительства.

Как уточнил министр образования и науки Оксен Лисовой относительно количества детей, охваченных дистанционным обучением, речь идет о более чем 338 тыс. учеников.

Также, по словам премьера, до конца 2026 года в украинских школах планируется открыть 203 новых укрытия.

– Чтобы знания были доступны везде – расширяем систему Мрія – она охватывает учеников и учителей в 2 000 школ, а в пострадавших от войны общинах открыли 406 центров цифрового обучения, – рассказала Свириденко.

И отметила, что сегодня учебный год, к сожалению, начнется не для всех учеников и учителей.

– Каждая отремонтированная школа, каждая стипендия, каждый новый класс – это наш долг перед теми, кто отдал жизнь за наше будущее. Всех с Днем знаний! – подчеркнула премьер.

