В новому навчальному році 2025-2026 офлайн навчатимуться майже 2,3 млн учнів, а дистанційно – на 103 тис. менше, ніж минулого року.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Охоплення школярів дистанційним навчанням у новому році

– Сьогодні для 3,5 млн українських дітей починається навчальний рік. Усе більше школярів повертається до очного навчання: майже 2,3 млн учнів навчатимуться очно, дистанційно — на 103 тис. учнів менше, ніж торік, — уточнила глав уряду.

Як уточнив міністр освіти і науки Оксен Лісовий щодо кількості дітей, охолених дистанційкою, йдеться про понад 338 тис. учнів.

Також, за словами прем’єрки, до кінця 2026 року в українських школах заплановано відкрити 203 нових укриттів.

– Щоб знання були доступні всюди – розширюємо систему Мрія – вона охоплює учнів та вчителів у 2 000 шкіл, а у постраждалих від війни громадах відкрили 406 центрів цифрового навчання, – розповіла Свириденко.

І зауважила, що сьогодні навчальний рік, на жаль, розпочнеться не для всіх учнів та вчителів.

– Кожна відремонтована школа, кожна стипендія, кожен новий клас — це наш борг перед тими, хто віддав життя за наше майбутнє. Всіх з Днем знань! – наголосила прем’єрка.

