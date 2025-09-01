Російські пропагандистські медіа оприлюднили відео з колишнім президентом-утікачем Віктором Януковичем, який заявив, що нібито свідомо працював над зближенням України з ЄС, однак європейці поводилися некоректно.

Заява президента-втікача Віктора Януковича про Україну

– Володимир Володимирович (російський диктатор Путін, – Ред.) абсолютно правий. Дійсно, я цілеспрямовано працював над зближенням України з Європейським Союзом. Ставив у загальному підсумку завдання вступу України до ЄС, – стверджує Віктор Янукович.

За його словами, нібито партнери з боку Європейського Союзу поводилися під час переговорів часом некоректно. На думку експрезидента, вони виявляли розуміння складності економічної ситуації та зарозумілість.

Водночас Янукович стверджує, що завжди був категоричним і переконаним противником вступу України до НАТО. Як пояснив президент-втікач, нібито членство України в НАТО стало б катастрофою і прямою дорогою до громадянської війни.

Зараз дивляться

Проте не уточнюється, коли та де саме було записано відео з Віктором Януковичем.

Реакція на появу Януковича

Користувачі соціальних мереж одразу почали продукувати меми після того, як президент-втікач Янукович вперше за довгий час зробив публічну заяву, оприлюднену російськими пропагандистами.

Водночас український журналіст Денис Казанський звернув увагу на брехливі слова Януковича, який під час свого президентства заявляв, що метою України залишається курс на НАТО.

– Не розумію, на що розраховує Путін, дістаючи це опудало? Щоб всі просто знову згадали, який він дурень, і посміялися? Але що добре – якщо 11 років продовжують діставати з нафталіну Януковича, значить в Москві повна криза жанру. Безсилля, – вважає Казанський.

На думку українського журналіста, у Росії більше немає нових інструментів та ідей, а лише ця ганьба.

Відео з Януковичем з’явилося незабаром після того, як на саміті у Китаї російський диктатор Володимир Путін заявив, що криза (як він називає повномасштабну війну) нібито виникла внаслідок державного перевороту в Україні, який був підтриманий і спровокований Заходом.

Нещодавно Центр протидії дезінформації попередив, що російська пропаганда продовжить поширювати фейкові новини щодо подій у світі та в Україні у першій половині вересня, зокрема напередодні саміту ШОС у Китаї.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.