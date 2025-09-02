Офіс Генерального прокурора України розпочинає судові процеси проти військових злочинців з РФ, причетних до масових убивств та катувань цивільного населення під час окупації міста Буча на Київщині.

Наразі готові обвинувальні акти стосовно чотирьох російських військовослужбовців. Ще одному військовому повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільними.

Злочини військовослужбовців РФ у Бучі: що відомо

За даними слідства, військовослужбовцям РФ, які служили в різних підрозділах 234 десантно-штурмового полку 76 десантно-штурмової дивізії, інкримінують злочини за ч.1 та 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Зараз дивляться

Встановлено, що в березні 2022 року один із військових без попередження відкрив вогонь по двох місцевих жителях Бучі, внаслідок чого обидва чоловіки загинули.

Інший військовослужбовець під час тимчасової окупації Бучі стріляв по беззбройних цивільних.

Зафіксовано також факти систематичних катувань і психологічного терору з боку російських військових, які погрожували мирним вогнепальною зброєю, вимагали інформацію про українські позиції та вчиняли жорстокі дії. Після допитів потерпілі зазнавали серйозних моральних і психічних страждань.

Про підозру повідомлено командиру бойової машини 4 десантно-штурмової роти 2 батальйонно-тактичної групи за знущання з цивільної особи.

Слідство триває. Офіс Генерального прокурора спільно з Національною поліцією України продовжує документувати воєнні злочини для притягнення винних до відповідальності.

Джерело : Офіс генпрокурора

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.