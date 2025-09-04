В Украине открылся корнер адаптивных девайсов для интимной реабилитации военных от сети реабилитационных центров RECOVERY и сексуально-образовательного пространства N’JOY.

Проект создан в сотрудничестве adult-бутика N’JOY и проекта RECOVERY. Сексуальная жизнь — учебная программа для специалистов, работающих с ранеными украинскими военными, чтобы помочь им восстановить свою сексуальную и личную жизнь.

Интимная реабилитация военных

Ветераны, ветеранки и военные, которые получили ранения, ампутации или потерю чувствительности, часто сталкиваются с физическими и психологическими трудностями в интимной жизни.

В то же время тема интимного здоровья остается стигматизированной, многие не знают о существовании сексуальной реабилитации или стесняются обратиться за помощью.

Интимное здоровье также не включено в государственные программы реабилитации.

Программа RECOVERY. Сексуальная жизнь от сети реабилитационных центров RECOVERY, которую основали Виктор и Елена Пинчук для помощи Силам безопасности и обороны, бесплатно обучает специалистов по реабилитации работать именно с интимностью военных, ветеранов и ветеранок после ранения и восстанавливать ее.

Ранее в этом году в рамках RECOVERY. Сексуальная жизнь был открыт первый в Украине бесплатный кабинет сексопатолога для военных, ветеранов и ветеранок после ранений.

Проект продолжает строить культуру диалога об интимной жизни после травмы. Новым шагом стала коллаборация с киевским бутиком интимных товаров N’JOY, соучредителями которого являются предпринимательницы Светлана Павелецкая и Наталья Богучарская.

Корнер адаптивных девайсов

В сексуально-образовательном пространстве N’JOY открылся корнер с адаптивными девайсами для интима. Это интимные игрушки, созданные с учетом различных анатомических особенностей, уровня подвижности, чувствительности и опыта.

Интимность и удовольствие являются одними из базовых составляющих человеческой жизни, и они должны быть доступны независимо от состояния здоровья или опыта.

Главная цель проекта — нормализовать тему сексуального здоровья военных, ветеранов и ветеранок, дать конкретные решения для полноценной интимной жизни после травмы. Адаптивные девайсы и игрушки возвращают свободу, дают поддержку, комфорт и уверенность во взаимоотношениях с собственным телом и в отношениях с партнеркой (-ом).

В корнере собрана подборка девайсов, учитывающих различные потребности и барьеры, такие как:

Слабость или тремор — hands‑free игрушки поддерживают тело и снимают необходимость удерживать позу собственными усилиями.

Ограничение движения — дистанционное управление позволяет наслаждаться без физических барьеров.

Снижение чувствительности — мощные вибрации и инновационные технологии обеспечивают ощущения даже при деликатных состояниях.

Психоэмоциональные барьеры — адаптивные решения возвращают ощущение контроля и комфорта, помогая испытать удовольствие без давления.

— Сексуальная жизнь — одна из тем, о которых обычно говорят меньше всего, хотя она напрямую влияет на ощущение полноты и качества жизни. В проекте Recovery. Сексуальная жизнь мы готовим специалистов в сфере интимной реабилитации и помогаем обществу учиться открыто говорить о сексуальности после травмы. Наше сотрудничество с N’JOY стало естественным продолжением этой миссии.

Вместе мы создали адаптивный корнер — пространство, которое станет практической базой для подготовки специалистов и одновременно будет способствовать формированию культуры использования вспомогательных девайсов для восстановления полноценной интимной жизни после травмы, — рассказывает Ольга Сердюк, директор Фонда Елены Пинчук, инициатор и руководитель проекта Recovery. Сексуальная жизнь.

В обществе считается, что говорить об отношениях и интиме во время войны не к месту. Но правда в другом: война и отношения на расстоянии разрушают близость, хронический стресс ослабляет либидо, а ранения приносят физические и психологические трудности в интимности.

И в таком случае это не игрушки для разнообразия, а девайсы, помогающие преодолевать барьеры и восстанавливать ощущения.

— Мы основали N’JOY уже во время полномасштабной войны и понимали эти вызовы. Поэтому с первого дня знали, что он будет инклюзивным. С пандусом. С возможностью передвигаться на кресле колесном. С устройствами для интимной реабилитации. С мероприятиями и лекциями об интиме во время войны. С кругом поддержки и разговорами об интимном. Потому что сексуальная реабилитация — это такая же часть восстановления, как физическая или психологическая, — делятся Светлана Павелецкая и Наталья Богучарская, соучредительницы пространства N’JOY.

Ознакомиться с корнером адаптивных девайсов для интимной реабилитации можно в пространстве N’JOY (Киев, Михайловский переулок, 9а) или онлайн в разделе Инклюзия.

RECOVERY. Сексуальная жизнь — это учебная программа для специалистов, работающих с ранеными украинскими военными, чтобы помочь им восстановить свою сексуальную и личную жизнь. Проект национальной сети реабилитационных центров RECOVERY, которую Виктор и Елена Пинчук основали для помощи Силам безопасности и обороны Украины в октябре 2022 года.

N’JOY — сексуально-образовательное пространство, основанное женщинами, которое объединяет онлайн-маркет товаров для взрослых и инклюзивное офлайн-пространство с лекциями и мероприятиями о сексуальном здоровье. Создан предпринимательницами Светланой Павелецкой (соучредительница издательства Книголав) и Натальей Богучарской в 2024 году.

