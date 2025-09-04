В Україні відкрився корнер адаптивних девайсів для сексуальної реабілітації військових від мережі реабілітаційних центрів RECOVERY та сексуально-освітнього простору N’JOY.

Проєкт створено в колаборації adult-бутіку N’JOY та проєкту RECOVERY. Сексуальне життя — навчальної програми для спеціалістів, які працюють із пораненими українськими військовими, щоб допомогти їм відновити своє інтимне й особисте життя.

Інтимна реабілітація військових

Ветерани, ветеранки та військові, які зазнали поранень, ампутацій або втрати чутливості, часто стикаються з фізичними і психологічними труднощами в інтимному житті.

Водночас тема сексуального здоров’я залишається стигматизованою, багато хто не знає про існування інтимної реабілітації або соромиться звернутися по допомогу.

Інтимне здоров’я також не включене до державних програм реабілітації.

Програма RECOVERY. Сексуальне життя від мережі реабілітаційних центрів RECOVERY, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки й оборони, безкоштовно навчає фахівців із реабілітації працювати саме з інтимністю військових, ветеранів та ветеранок після поранення та відновлювати її.

Раніше у цьому році в рамках RECOVERY. Сексуальне життя було відкрито перший в Україні безкоштовний кабінет сексопатолога для військових, ветеранів та ветеранок після поранень.

Проєкт продовжує будувати культуру діалогу про інтимне життя після травми. Новим кроком стала колаборація з київським бутиком інтимних товарів N’JOY, співзасновницями якого є підприємниці Світлана Павелецька та Наталія Богучарська.

Корнер адаптивних девайсів

У сексуально-освітньому просторі N’JOY відкрився корнер з адаптивними девайсами для інтиму. Це інтимні іграшки, створені з урахуванням різних анатомічних особливостей, рівня рухливості, чутливості та досвіду.

Інтимність та задоволення є одними з базових складових людського життя, і вони мають бути доступними незалежно від стану здоров’я чи досвіду.

Головна мета проєкту — нормалізувати тему сексуального здоров’я військових, ветеранів та ветеранок, дати конкретні рішення для повноцінного інтимного життя після травми. Адаптивні девайси та іграшки повертають свободу, дають підтримку, комфорт і впевненість у взаєминах із власним тілом та у стосунках із партнеркою (-ом).

В корнері зібрана добірка девайсів, що враховують різні потреби та бар’єри, такі як:

Слабкість або тремор — hands‑free іграшки підтримують тіло й знімають потребу утримувати позу власними зусиллями.

Обмеження руху — дистанційне керування дозволяє насолоджуватися без фізичних бар’єрів.

Зниження чутливості — потужні вібрації й інноваційні технології забезпечують відчуття навіть при делікатних станах.

Психоемоційні бар’єри — адаптивні рішення повертають відчуття контролю й комфорту, допомагаючи відчути задоволення без тиску.

— Сексуальне життя — одна з тем, про які зазвичай говорять найменше, хоча воно напряму впливає на відчуття повноти та якості життя. У проєкті Recovery. Сексуальне життя ми готуємо фахівців у сфері інтимної реабілітації та допомагаємо суспільству вчитися відкрито говорити про сексуальність після травми. Наша співпраця з N’JOY стала природним продовженням цієї місії.

Разом ми створили адаптивний корнер — простір, який стане практичною базою для підготовки спеціалістів і водночас сприятиме формуванню культури користування допоміжними девайсами для відновлення повноцінного інтимного життя після травми, — розповідає Ольга Сердюк, директорка Фонду Олени Пінчук, ініціаторка і керівниця проєкту Recovery. Сексуальне життя.

У суспільстві вважається, що говорити про стосунки і секс під час війни не на часі. Але правда в іншому: війна і стосунки на відстані руйнують близькість, хронічний стрес послаблює лібідо, а поранення приносять фізичні та психологічні труднощі в інтимності.

І в такому випадку це не іграшки для різноманіття, а девайси, що допомагають долати бар’єри й відновлювати відчуття.

— Ми заснували N’JOY вже під час повномасштабної війни і розуміли ці виклики. Тому з першого дня знали, що він буде інклюзивним. З пандусом. З можливістю пересуватись на кріслі колісному. З пристроями для сексуальної реабілітації. З подіями і лекціями про секс під час війни. З колом підтримки і розмовами про інтимне. Бо сексуальна реабілітація — це така ж частина відновлення, як фізична чи психологічна, — діляться Світлана Павелецька та Наталія Богучарська, співзасновниці простору N’JOY.

Ознайомитися з корнером адаптивних девайсів для сексуальної реабілітації можна у просторі N’JOY (Київ, Михайлівський провулок, 9а) або онлайн у розділі Інклюзія.

RECOVERY. Сексуальне життя — це навчальна програма для спеціалістів, які працюють із пораненими українськими військовими, щоб допомогти їм відновити своє інтимне й особисте життя. Проєкт національної мережі реабілітаційних центрів RECOVERY, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували задля допомоги Силам безпеки й оборони України у жовтні 2022 року.

N’JOY — сексуально-освітній простір, заснований жінками, що поєднує онлайн-маркет товарів для дорослих та інклюзивний офлайн-простір з лекціями і подіями про сексуальне здоровʼя. Створений підприємницями Світланою Павелецькою (співзасновниця видавництва Книголав) та Наталією Богучарською у 2024 році.

