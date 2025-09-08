Министерство образования и науки Украины сообщило, что не обязывает учебные заведения использовать определенную систему электронных дневников и не вмешивается в установление цен на частные услуги.

Электронные дневники (ОИС): что известно

В МОН отметили, что электронный классный журнал является официальным документом, ведение которого в электронной форме разрешено приказом №707. Использование таких систем упрощает работу учителей и защищает данные от постороннего доступа, но не является обязательным.

Решение о выборе определенной системы электронного делопроизводства принимает педагогический совет учреждения.

В ведомстве напоминают, что родители школьников не обязаны оплачивать услуги, которые им не нужны.

— Министерство образования и науки Украины не обязывает учреждения пользоваться конкретной системой и не вмешивается в формирование стоимости частных сервисов, однако устанавливает правила относительно их структуры, безопасности данных и т.д., для возможности использования в образовательном процессе, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день на украинском рынке представлено более 15 частных решений.

МОН рекомендует выбирать системы, подключенные к комплексу “Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента” (АИКОМ), поскольку они имеют доступ к актуальным проверенным данным и обеспечивают корректность электронного делопроизводства.

Это значительно упрощает процессы представления отчетности и позволяет вести учет пользователей в едином интерфейсе.

В качестве бесплатной государственной альтернативы ведомство предлагает цифровую систему Мрия, к которой уже подключено более 2 тыс. учебных заведений.

Напомним, что система Единая школа, которую рекомендовало Министерство образования и науки, недавно стала платной.

