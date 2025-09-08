Міністерство освіти і науки України повідомило, що не зобов’язує навчальні заклади використовувати певну систему електронних щоденників і не втручається у встановлення цін на приватні сервіси.

Електронні щоденники (ОІС): що відомо

У МОН зазначили, що електронний класний журнал є офіційним документом, ведення якого в електронній формі дозволено наказом №707. Використання таких систем спрощує роботу вчителів та захищає дані від стороннього доступу, але не є обов’язковим.

Рішення про вибір певної системи електронного діловодства ухвалює педагогічна рада закладу.

У відомстві нагадують, що батьки школярів не зобов’язані оплачувати послуги, які їм не потрібні.

– Міністерство освіти і науки України не зобов’язує заклади користуватися конкретною системою та не втручається у формування вартості приватних сервісів, проте встановлює правила щодо їхньої структури, безпеки даних тощо, для можливості використання в освітньому процесі, – йдеться у повідомленні.

На сьогодні українському ринку представлено понад 15 приватних рішень.

МОН рекомендує обирати системи, підключених до комплексу “Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту” (АІКОМ), оскільки вони мають доступ до актуальних перевірених даних і забезпечують коректність електронного діловодства.

Це значно спрощує процеси подання звітності та дає змогу вести облік користувачів в єдиному інтерфейсі.

У якості безкоштовної державної альтернативи відомство пропонує цифрову систему Мрія, до якої вже підключено понад 2 тис. закладів освіти.

Нагадаємо, що система Єдина школа, яку рекомендувало Міністерство освіти і науки, нещодавно стала платною.

