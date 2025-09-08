В Кременчуге вместо моста, поврежденного российскими дронами, спасатели организовали через Днепр временную переправу.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Временная переправа вместо моста в Кременчуге: что известно

В Кременчуге на время аварийно-восстановительных работ Крюковского моста, который был поврежден в результате атаки российских дронов, сотрудники службы ГСЧС организовали временную переправу через Днепр.

— Мост через реку поврежден в результате атаки, движение перекрыто — продолжаются срочные ремонтные работы. Чрезвычайники помогают жителям добраться до другого берега. Среди них — женщина с ребенком, которые нуждались в неотложной медицинской помощи. Мы продолжаем работать и будем рядом с каждым, кто нуждается в нашей поддержке, — говорится в сообщении ГСЧС.

Крюковский автомобильно-железнодорожный мост является единственным сообщением между правобережной и левобережной частями Кременчуга.

Ближайший мост в Полтавской области находится примерно в 12 км, в городе Светловодск.

Сейчас для восстановления транспортного движения между вокзалом Кременчуга и станцией Крюков-на-Днепре запущены автобусы.

Напомним, что в ночь на понедельник, 8 сентября, РФ нанесла очередной удар по Украине.

В результате атаки российских дронов в Кременчуге была повреждена транспортная инфраструктура. В частности, Крюковский мост через Днепр, который вскоре перекрыли.

