У Кременчуці замість моста, пошкодженого російськими дронами, рятувальники організували через Дніпро тимчасову переправу.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Тимчасова переправа замість моста у Кременчуці: що відомо

У Кременчуці на час аварійно-відновлювальних робіт Крюківського моста, який зазнав пошкоджень унаслідок атаки російських дронів, працівники служби ДСНС організували тимчасову переправу через Дніпро.

— Міст через річку пошкоджений у результаті атаки, рух перекрито — тривають термінові ремонти. Надзвичайники допомагають жителям дістатися іншого берега. Серед них — жінка з дитиною, які потребували невідкладної медичної допомоги. Ми продовжуємо працювати й будемо поруч із кожним, хто потребує нашої підтримки, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Крюківський автомобільно-залізничний міст є єдиним сполученням між правобережною та лівобережною частинами Кременчука.

Найближчий міст у Полтавській області розташований приблизно за 12 км, у місті Світловодськ.

Наразі для відновлення транспортного руху між вокзалом Кременчука та станцією Крюків-на-Дніпрі запущено автобуси.

Нагадаємо, що у ніч на понеділок 8 вересня РФ завдала чергового удару по Україні.

Внаслідок атаки російських дронів у Кременчуці було пошкоджено транспортну інфраструктуру. Зокрема, Крюківський міст через Дніпро, який невдовзі перекрили.

