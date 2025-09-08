У Кременчуці відкрили тимчасову переправу через Дніпро після атаки РФ — ДСНС
У Кременчуці замість моста, пошкодженого російськими дронами, рятувальники організували через Дніпро тимчасову переправу.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Тимчасова переправа замість моста у Кременчуці: що відомо
У Кременчуці на час аварійно-відновлювальних робіт Крюківського моста, який зазнав пошкоджень унаслідок атаки російських дронів, працівники служби ДСНС організували тимчасову переправу через Дніпро.
— Міст через річку пошкоджений у результаті атаки, рух перекрито — тривають термінові ремонти. Надзвичайники допомагають жителям дістатися іншого берега. Серед них — жінка з дитиною, які потребували невідкладної медичної допомоги. Ми продовжуємо працювати й будемо поруч із кожним, хто потребує нашої підтримки, — йдеться у повідомленні ДСНС.
Крюківський автомобільно-залізничний міст є єдиним сполученням між правобережною та лівобережною частинами Кременчука.
Найближчий міст у Полтавській області розташований приблизно за 12 км, у місті Світловодськ.
Наразі для відновлення транспортного руху між вокзалом Кременчука та станцією Крюків-на-Дніпрі запущено автобуси.
Нагадаємо, що у ніч на понеділок 8 вересня РФ завдала чергового удару по Україні.
Внаслідок атаки російських дронів у Кременчуці було пошкоджено транспортну інфраструктуру. Зокрема, Крюківський міст через Дніпро, який невдовзі перекрили.