В Украине впервые составили рейтинг писателей, которые заработали больше всего на продаже бумажных книг в 2023-2024 годах.

Общий доход первой десятки авторов от роялти составил более 17,3 млн грн.

Сколько зарабатывают украинские писатели – рейтинг

Исследование провел журнал Forbes Ukraine, который опросил крупнейшие издательства страны и рассчитал ориентировочные доходы авторов. В общем учитывались количество проданных книг, средняя оптовая цена и ставка роялти.

Первым в списке стал Илларион Павлюк с заработком около 4 млн грн. Его книга Я бачу, вас цікавить пітьма несколько лет подряд держится среди бестселлеров.

На втором месте — Макс Кидрук, который, в частности, написал Колонию и получил примерно 2,7 млн грн. Третье место заняла Лина Костенко с ориентировочным доходом в 1,9 млн грн.

В десятку также попали Владимир Станчишин (1,6 млн грн), Анастасия Левкова (1,4 млн грн), Евгения Кузнецова (1,4 млн грн), Оксана Забужко (1,2 млн грн), Андрей Семьянкив (1,2 млн грн), Мария Матиос (1 млн грн) и Андрей Кокотюха (0,9 млн грн).

Не вошли в список писатели, чьи доходы скрыты коммерческой тайной. В частности, это Сергей Жадан, получивший одну из самых престижных литературных наград Европы, и Юрий Издрик. Также не учитывались продажи электронных и аудиокниг, переводы за рубежом и учебная литература.

