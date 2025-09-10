В Україні вперше склали рейтинг письменників, які заробили найбільше на продажу паперових книг у 2023-2024 роках.

Загальний дохід першої десятки авторів від роялті становить понад 17,3 млн грн.

Скільки заробляють українські письменники – рейтинг

Дослідження провів журнал Forbes Ukraine, який опитав найбільші видавництва країни та розрахував орієнтовні доходи авторів. Загалом узято до уваги кількість проданих книжок, середні гуртові ціни та ставку роялті.

Першим у списку став Ілларіон Павлюк із заробітком близько 4 млн грн. Його книга Я бачу, вас цікавить пітьма кілька років поспіль тримається серед бестселерів.

На другому місці – Макс Кідрук, що зокрема написав Колонію та отримав приблизно 2,7 млн грн. Третю позицію посіла Ліна Костенко з орієнтовними доходами у 1,9 млн грн.

До десятки також потрапили Володимир Станчишин (1,6 млн грн), Анастасія Левкова (1,4 млн грн), Євгенія Кузнєцова (1,4 млн грн), Оксана Забужко (1,2 млн грн), Андрій Сем’янків (1,2 млн грн), Марія Матіос (1 млн грн) та Андрій Кокотюха (0,9 млн грн).

Не увійшли до списку письменники, чиї доходи приховані комерційною таємницею. Зокрема це Сергій Жадан, що отримав одну з найпрестижніших літературних нагород Європи, та Юрій Іздрик. Також не враховувалися продажі електронних і аудіокниг, переклади за кордоном і навчальна література.

