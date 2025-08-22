Льготы на коммунальные услуги: кто имеет право и как их получить

Льготы на коммунальные услуги – это один из ключевых инструментов социальной поддержки населения. Они призваны обеспечить гражданам дополнительные гарантии и способствовать повышению уровня их благосостояния.

Благодаря системе льгот государство предоставляет возможность уменьшить финансовую нагрузку на отдельные категории граждан.

Кто имеет право на льготы на оплату коммунальных услуг и при каких условиях, читайте в нашем материале.

Льготы на коммунальные услуги: кто может оформить

Напомним, что с 1 мая 2025 года в Украине действуют обновленные правила предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Основным критерием для получения льготы является совокупный доход семьи.

По новому механизму льгота рассчитывается с учетом среднемесячного дохода семьи за последние шесть месяцев. Если в пересчете на одного человека этот показатель не превышает 4 240 грн (это установленный на 2025 год размер налоговой социальной льготы), тогда семья может претендовать на частичную компенсацию коммунальных расходов.

В то же время для отдельных категорий граждан льготы остаются независимыми от уровня доходов.

Кто может оформить льготы на коммунальные услуги независимо от уровня дохода:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

члены семей погибших ветеранов войны;

участники Революции Достоинства, получившие повреждения.

Кто имеет право на льготы на коммунальные услуги с учетом доходов

Кто имеет право на льготы по оплате коммунальных услуг с учетом доходов:

реабилитированные граждане, получившие инвалидность в результате репрессий, а также пенсионеры;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (I и II категории), вдовы и вдовцы умерших ликвидаторов, опекуны детей погибших ликвидаторов;

жены или мужья умерших лиц, чья смерть связана с ликвидацией последствий других ядерных аварий или испытаний, если они не вступили в повторный брак;

бывшие военнослужащие, ставшие инвалидами во время службы, а также семьи военных, погибших или пропавших без вести;

родители и другие члены семей погибших военнослужащих;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, Нацполиции и других госорганов, а также вдовы и вдовцы умерших ветеранов;

бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и гетто, а также их дети, рожденные в местах принудительного содержания;

депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или получившие инвалидность.

В ПФУ отмечают, что льготы на коммунальные услуги в Украине начисляются автоматически, без необходимости дополнительного обращения граждан в Пенсионный фонд.

