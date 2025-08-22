Укр Рус
Объясняем
Марина Терюханова, редактор ленты
4 мин.

Льготы на коммунальные услуги: кто имеет право и как их получить

пільги на комунальні послуги
Фото: Факти ICTV

Льготы на коммунальные услуги – это один из ключевых инструментов социальной поддержки населения. Они призваны обеспечить гражданам дополнительные гарантии и способствовать повышению уровня их благосостояния.

Благодаря системе льгот государство предоставляет возможность уменьшить финансовую нагрузку на отдельные категории граждан.

Кто имеет право на льготы на оплату коммунальных услуг и при каких условиях, читайте в нашем материале.

Льготы на коммунальные услуги: кто может оформить

Напомним, что с 1 мая 2025 года в Украине действуют обновленные правила предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Основным критерием для получения льготы является совокупный доход семьи.

По новому механизму льгота рассчитывается с учетом среднемесячного дохода семьи за последние шесть месяцев. Если в пересчете на одного человека этот показатель не превышает 4 240 грн (это установленный на 2025 год размер налоговой социальной льготы), тогда семья может претендовать на частичную компенсацию коммунальных расходов.

В то же время для отдельных категорий граждан льготы остаются независимыми от уровня доходов.

Кто может оформить льготы на коммунальные услуги независимо от уровня дохода:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью вследствие войны;
  • члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
  • члены семей погибших ветеранов войны;
  • участники Революции Достоинства, получившие повреждения.

Кто имеет право на льготы на коммунальные услуги с учетом доходов

Кто имеет право на льготы по оплате коммунальных услуг с учетом доходов:

  • реабилитированные граждане, получившие инвалидность в результате репрессий, а также пенсионеры;
  • пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (I и II категории), вдовы и вдовцы умерших ликвидаторов, опекуны детей погибших ликвидаторов;
  • жены или мужья умерших лиц, чья смерть связана с ликвидацией последствий других ядерных аварий или испытаний, если они не вступили в повторный брак;
  • бывшие военнослужащие, ставшие инвалидами во время службы, а также семьи военных, погибших или пропавших без вести;
  • родители и другие члены семей погибших военнослужащих;
  • ветераны военной службы, органов внутренних дел, Нацполиции и других госорганов, а также вдовы и вдовцы умерших ветеранов;
  • бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и гетто, а также их дети, рожденные в местах принудительного содержания;
  • депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или получившие инвалидность.

В ПФУ отмечают, что льготы на коммунальные услуги в Украине начисляются автоматически, без необходимости дополнительного обращения граждан в Пенсионный фонд.

родина за столом

Источник: Пенсионный фонд

Связанные темы:

ЛьготыПенсионный фонд
