Украинские военнослужащие, которые лечатся за границей, теперь смогут проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) дистанционно.

Воины на лечении за границей будут проходить ВВК дистанционно

Как сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, правительство одобрило инициативу о запуске экспериментального проекта, упрощающего процедуру прохождения медосмотра для защитников, которые находятся на длительном лечении за границей и по состоянию здоровья не могут прибыть в Украину.

По его словам, достаточно передать медицинские документы командиру части для дальнейшего направления на комиссию, а в течение 10 дней ВЛК вынесет соответствующее решение.

Как пояснил Шмыгаль, военнослужащему не нужно будет проходить повторный медицинский осмотр после возвращения в Украину.

Министр обороны поблагодарил партнеров за помощь в лечении и реабилитации украинских защитников.

Денис Шмыгаль отметил, что вместе они реализуют один из ключевых приоритетов — заботу о здоровье воинов, которые борются за будущее Украины, Европы и всего свободного мира.

