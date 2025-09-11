Українські військовослужбовці, які лікуються за кордоном, тепер зможуть проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) дистанційно.

Воїни на лікуванні за кордоном проходитимуть ВЛК дистанційно

Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, уряд схвалив ініціативу про старт експериментального проєкту, що спрощує процедуру проходження медогляду для захисників, які перебувають на тривалому лікуванні за кордоном і через стан здоров’я не можуть прибути до України.

За його словами, достатньо передати медичні документи командиру частини для подальшого спрямування на комісію, а протягом 10 днів ВЛК винесе відповідне рішення.

Зараз дивляться

Як пояснив Шмигаль, військовослужбовцю не потрібно буде проходити повторний медичний огляд після повернення в Україну.

Міністр оборони подякував партнерам за допомогу в лікуванні та реабілітації українських захисників.

Денис Шмигаль зазначив, що разом вони реалізують один з ключових пріоритетів – турботу про здоров’я воїнів, які виборюють майбутнє України, Європи та всього вільного світу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.