26 сентября в Киеве состоится Forbes Agro – мероприятие для владельцев и топ-менеджеров агрокомпаний, производителей семян, удобрений и СЗР, логистических операторов, инвестфондов, банков, дипломатов и представителей государства.

Что известно о Forbes Agro

Forbes Agro объединит тех, кто определяет правила игры на аграрном рынке и видит потенциал сектора в десятки миллиардов долларов.

Среди ключевых тем:

Как перестраивать бизнес-модели, чтобы оставаться прибыльными?

Почему инвестиции в новые направления часто не работают и где искать новые идеи?

Какую роль играет украинский агробизнес в мировой продовольственной безопасности?

Какие изменения произошли в экспортной карте и где появились новые окна возможностей?

Как инновации – от дронов и спутников до ИИ и биотехнологий – трансформируют компании?

Среди спикеров: Андрей Вадатурский, владелец и СЕО Нибулон; Георг фон Нолкен, СЕО Continental Farmers Group; Алекс Лисситса, председатель совета директоров ИМК; Станислав Шум, CEO Top Lead; Константин Ткаченко, главный редактор онлайн-ресурса Latifundist.com и другие.

Не упустите возможность услышать тех, кто уже тестирует стратегии будущего: от инвестиций в переработку до применения нейросетей в агро. Билеты можно приобрести по ссылке.

