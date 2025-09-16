Агробизнес как драйвер экономики: в Киеве состоится Forbes Agro
26 сентября в Киеве состоится Forbes Agro – мероприятие для владельцев и топ-менеджеров агрокомпаний, производителей семян, удобрений и СЗР, логистических операторов, инвестфондов, банков, дипломатов и представителей государства.
Что известно о Forbes Agro
Forbes Agro объединит тех, кто определяет правила игры на аграрном рынке и видит потенциал сектора в десятки миллиардов долларов.
Среди ключевых тем:
- Как перестраивать бизнес-модели, чтобы оставаться прибыльными?
- Почему инвестиции в новые направления часто не работают и где искать новые идеи?
- Какую роль играет украинский агробизнес в мировой продовольственной безопасности?
- Какие изменения произошли в экспортной карте и где появились новые окна возможностей?
- Как инновации – от дронов и спутников до ИИ и биотехнологий – трансформируют компании?
Среди спикеров: Андрей Вадатурский, владелец и СЕО Нибулон; Георг фон Нолкен, СЕО Continental Farmers Group; Алекс Лисситса, председатель совета директоров ИМК; Станислав Шум, CEO Top Lead; Константин Ткаченко, главный редактор онлайн-ресурса Latifundist.com и другие.
Не упустите возможность услышать тех, кто уже тестирует стратегии будущего: от инвестиций в переработку до применения нейросетей в агро. Билеты можно приобрести по ссылке.