Агробізнес як драйвер економіки: у Києві відбудеться Forbes Agro
26 вересня у Києві відбудеться Forbes Agro – подія для власників і топменеджерів агрокомпаній, виробників насіння, добрив і ЗЗР, логістичних операторів, інвестфондів, банків, дипломатів та представників держави.
Що відомо про Forbes Agro
Forbes Agro об’єднає тих, хто визначає правила гри на аграрному ринку й бачить потенціал сектору в десятки мільярдів доларів.
Серед ключових тем:
- Як перебудовувати бізнес-моделі, щоб залишатися прибутковими?
- Чому інвестиції у нові напрями часто не працюють і де шукати нові ідеї?
- Яку роль відіграє український агробізнес у світовій продовольчій безпеці?
- Які зміни відбулися в експортній мапі та де з’явилися нові вікна можливостей?
- Як інновації – від дронів і супутників до ШІ та біотехнологій – трансформують компанії?
Серед спікерів: Андрій Вадатурський, власник і СЕО Нібулон; Георг фон Нолкен, СЕО Continental Farmers Group; Алекс Ліссітса, голова ради директорів ІМК; Станіслав Шум, CEO Top Lead; Костянтин Ткаченко, головний редактор онлайн-ресурсу Latifundist.com та інші.
Не пропустіть можливість почути тих, хто вже тестує стратегії майбутнього: від інвестицій у переробку до застосування нейромереж в агро. Квитки можна придбати за посиланням.