Усыновление ребенка — непростая задача в мирное время, а война добавляет новые вызовы.

Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, куда обращаться и какие документы нужны.

Возможно ли усыновить ребенка во время войны

Усыновление ребенка, который находится в Украине, даже в условиях военного положения возможно, говорят управляющие партнеры юридической компании Муренко, Курявый и партнеры Александр Курявый и Никита Муренко. Однако нужно четко понимать процедуру и порядок.

— В начале полномасштабного вторжения РФ усыновление было невозможно, процедура была фактически приостановлена, учитывая объективные реалии. Однако по состоянию на сегодня ее восстановили. Верховная Рада Украины опубликовала сообщение о том, что на период военного положения схема не менялась, усыновление происходит на общепринятых основаниях с учетом норм национального законодательства, — объясняют юристы.

Однако в отдельных регионах, где продолжаются активные боевые действия, обеспечить каждый этап этой процедуры крайне трудно.

Это обусловлено тем, что службы по делам детей и суды все еще не могут осуществлять свои полномочия в полной мере.

Поэтому усыновить ребенка можно только, если он не находится на захваченной территории или в районе ведения активных боевых действий.

— Детей, которые находятся там, усыновить можно будет только после завершения активных боевых действий и деоккупации населенного пункта, — резюмируют эксперты.

На каких основаниях можно усыновить ребенка

Начать процедуру усыновления можно, если:

ребенок, которого планируют усыновить, имеет статус сироты;

ребенок лишен родительской опеки;

родители ребенка дали нотариальное согласие на его усыновление.

Ребенок должен находиться на учете по усыновлению. Он ведется службами по делам детей, а также Национальной социальной сервисной службой.

Право на усыновление ребенка имеют как украинцы, так и иностранцы. Если в начале полномасштабного вторжения граждане других государств не могли взять в семью ребенка, то сейчас все процедуры возобновлены и для них.

Кто имеет право усыновить ребенка

По общему правилу, усыновить ребенка может любой человек. Исключение составляют те, кто:

не достиг 21-летнего возраста;

является недееспособным или его дееспособность ограничена;

лишен родительских прав, если эти права не были восстановлены;

находится на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере;

злоупотребляет наркотиками или алкоголем;

имеет заболевания, перечень которых утвержден Министерством здравоохранения;

по состоянию здоровья нуждается в постороннем уходе;

осужден за уголовные правонарушения;

являются иностранцами, не состоящими в браке, кроме случаев, когда иностранец является родственником ребенка;

не могут быть усыновителями лица одного пола, а также другие лица, интересы которых противоречат интересам ребенка;

является лицом без гражданства.

Какие документы нужны для усыновления ребенка

Чтобы усыновить несовершеннолетнее лицо, нужно обратиться с письменным заявлением в службу по делам детей по месту своего проживания. Заявление должно быть написано в присутствии работника ведомства и заверено им.

Если муж или жена не может лично обратиться в службу для написания заявления, этот документ, заверенный нотариально, может подать один из супругов.

Заявление составляется в произвольной форме, к нему прилагаются следующие документы:

копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

справка о заработной плате за последние шесть месяцев или копия декларации о доходах за предыдущий календарный год, заверенная органами ГФС.

Если усыновителями является семейная пара, такую справку может подавать один из супругов, имеющий постоянный доход.

Сумма совокупного дохода на каждого члена семьи должна быть не меньше, чем установленный законодательством прожиточный минимум.

Согласно закону Украины О государственном бюджете Украины на 2023 год, эта цифра на одного человека в месяц составляет 2 589 грн.

Также нужны следующие документы:

копия свидетельства о браке;

заключение о состоянии здоровья каждого заявителя;

заверенное нотариально письменное согласие второго из супругов на усыновление ребенка (в случае усыновления ребенка одним из супругов), если иное не предусмотрено законодательством;

справка о наличии или отсутствии судимости для каждого заявителя, выданная органами внутренних дел по месту их проживания;

копия документа, подтверждающего право собственности или пользования жилым помещением;

справка о прохождении курса подготовки по воспитанию детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, с рекомендациями по количеству, возрасту и состоянию здоровья несовершеннолетних, которых может усыновить заявитель.

— Если граждане Украины, желающие усыновить ребенка, являются его родственниками, опекунами, попечителями, приемными родителями или родителями-воспитателями, такая справка не подается, — информируют юристы.

Кроме того, в законодательстве четко не указано, какая минимальная площадь жилья должна быть, чтобы супруги могли усыновить ребенка.

Отмечается лишь то, что в помещении усыновителей должно быть обустроено место для занятий и отдельное спальное место для ребенка.

Кроме этого, жилое помещение должно находиться в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии.

Как усыновить ребенка во время войны: процедура

После написания заявления и подачи всех необходимых документов служба по делам детей в течение 10 дней со дня их получения проверяет бумаги на соответствие законодательству, составляет акт обследования жилищно-бытовых условий супругов, рассматривает возможность заявителей быть усыновителями и готовит соответствующее заключение.

В случае принятия положительного решения ведомство ставит заявителей на учет в качестве кандидатов в усыновители, доводя до их сведения информацию о детях, находящихся в нем.

После ознакомления с предоставленной информацией о детях кандидатам, которые хотят лично познакомиться с будущим вероятным членом семьи, выдается направление в службу по месту жительства (пребывания) несовершеннолетних для организации встречи с ним.

— Знакомство с ребенком происходит в присутствии работников учреждения и службы по делам детей по месту его проживания, о чем составляется акт. После установления контакта с ребенком кандидаты в усыновители обращаются в службу по делам детей по месту жительства малыша с заявлением о желании усыновить его, — говорят эксперты.

Служба по делам детей на основании запроса кандидатов на усыновление в течение 10 дней готовит заключение, в котором указывает целесообразность и возможность проведения данной процедуры.

Наконец для принятия решения об усыновлении супруги идут с соответствующим заявлением в суд по месту жительства (пребывания) ребенка, так как процедура проводится на основании решения данного органа.

