Усиновлення дитини – непросте завдання у мирний час, а війна додає нові виклики.

Факти ICTV підготували покрокову інструкцію, куди звертатися та які документи потрібні.

Чи можливо усиновити дитину під час війни

Усиновлення дитини, яка перебуває в Україні, навіть в умовах воєнного стану можливе, кажуть керівні партнери юридичної компанії Муренко, Курявий і партнери Олександр Курявий та Нікіта Муренко. Однак потрібно чітко розуміти процедуру та порядок.

– На початку повномасштабного вторгнення РФ усиновлення було неможливе, фактично призупинене, зважаючи на об’єктивні реалії. Однак станом на зараз цю процедуру відновили. Верховна Рада України опублікувала повідомлення про те, що на період воєнного стану схема не змінювалася, усиновлення відбувається на загальних підставах з урахуванням норм національного законодавства, – пояснюють юристи.

Однак в окремих регіонах, де йдуть активні бойові дії, забезпечити кожен етап цієї процедури вкрай важко.

Це обумовлено тим, що служби у справах дітей та суди все ще не можуть здійснювати свої повноваження повною мірою.

Через це усиновити можна лише ту дитину, яка не перебуває на захопленій території або у районі ведення активних бойових дій.

– Дітей, які перебувають там, усиновити можна буде лише після завершення активних бойових дій та деокупації населеного пункту, – резюмують експерти.

На яких підставах можна усиновити дитину

Розпочати усиновлення можна, якщо:

дитина, яку планують усиновити, має статус сироти;

дитина позбавлена батьківського піклування;

батьки дитини дали нотаріальну згоду на її усиновлення.

Дитина повинна перебувати на обліку з усиновлення. Він ведеться службами у справах дітей, а також Національною соціальною сервісною службою.

Право на усиновлення дитини мають як українці, так й іноземці. Якщо на початку повномасштабного вторгнення громадяни інших держав не могли це зробити, то наразі всі процедури поновлені і для них.

Хто має право усиновити дитину

За загальним правилом, усиновити дитину може будь-яка людина. Виняток становлять ті, хто:

не досяг 21-річного віку;

є недієздатним або його дієздатність обмежена;

позбавлений батьківських прав, якщо ці права не було поновлено;

перебуває на обліку у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

зловживає наркотиками чи алкоголем;

має захворювання, перелік яких затверджено Міністерством охорони здоров’я;

за станом здоров’я потребує стороннього догляду;

засуджений за кримінальні правопорушення;

є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;

не можуть бути усиновлювачами особи однієї статі, а також інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини;

є особою без громадянства.

Які документи потрібні для усиновлення дитини

Щоб усиновити неповнолітню особу, потрібно звернутися з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання. Заява має бути написана у присутності працівника служби та засвідчена ним.

Якщо чоловік або дружина не може особисто звернутися до цього відомства для написання заяви, цей документ, засвідчений нотаріально, може подати один із подружжя.

Заява складається у довільній формі, до неї додаються такі документи:

копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС.

Якщо усиновлювачами є сімейна пара, таку довідку може подавати один із подружжя, який має постійний дохід.

Сума сукупного доходу на кожного члена сімʼї має бути не меншою, ніж установлений законодавством прожитковий мінімум.

Згідно з законом України Про державний бюджет України на 2023 рік, ця цифра на одну людину на місяць становить 2 589 грн.

Також потрібні такі документи:

копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану (якщо заявники перебувають у шлюбі);

висновок про стан здоров’я кожного заявника;

засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним із подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем їх проживання;

копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

довідка про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з рекомендаціями щодо кількості, віку та стану здоров’я неповнолітніх, яких може усиновити заявник, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

– Якщо громадяни України, які бажають усиновити дитину, є її родичами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками чи батьками-вихователями, така довідка не подається, – інформують юристи.

Крім того, у законодавстві чітко не вказано, яка мінімальна площа житла має бути, щоб подружжя могло усиновити дитину.

Зазначається лише те, що у помешканні усиновлювачів має бути облаштоване місце для занять та окреме спальне місце для дитини.

Крім цього, житлове приміщення повинно перебувати у задовільному санітарно-гігієнічному стані.

Як усиновити дитину під час війни: процедура

Після написання заяви та подання всіх необхідних документів служба у справах дітей протягом 10 днів з дня їхнього отримання перевіряє ці папери на відповідність законодавству, складає акт обстеження житлово-побутових умов подружжя, розглядає можливість заявників бути усиновлювачами і готує відповідний висновок.

У разі ухвалення позитивного рішення відомство ставить заявників на облік як кандидатів в усиновлювачі, доводячи до їх відома інформацію про дітей, які перебувають у ньому.

Після ознайомлення з наданою інформацією про дітей кандидатам, які хочуть особисто познайомитися з майбутніми ймовірними членами родини, видається направлення до служби за місцем проживання (перебування) неповнолітніх для організації зустрічі з ними.

– Знайомство з дитиною відбувається у присутності працівників закладу та служби у справах дітей за місцем її проживання, про що складається акт. Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання малечі із заявою про бажання усиновити її, – говорять експерти.

Служба у справах дітей на підставі запиту кандидатів на усиновлення протягом 10 днів готує висновок, у якому вказує доцільність і можливість проведення цієї процедури.

Насамкінець, для ухвалення рішення про усиновлення подружжя йде із відповідною заявою до суду за місцем проживання (перебування) дитини, оскільки процедура проводиться на підставі рішення цього органу.

