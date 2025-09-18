Опубликованы официальные рейтинги учебных заведений по итогам национального мультипредметного теста (НМТ) 2025 года.

Этот показатель считается одним из самых объективных критериев качества обучения, поскольку он основан на результатах оценивания знаний выпускников.

10 лучших школ Украины по результатам НМТ 2025:

Лицей Интеллект (Киев). Львовский физико-математический лицей-интернат (Львов). Научный лицей им. Н. Сабата (Ивано-Франковск). Залещицкая государственная гимназия (Тернопольская область). Русановский лицей (Киев). Дистанционная школа Оптима. Львовская академическая гимназия при НУ Львовская политехника (Львов). Политехнический лицей НТУУ КПИ (Киев). Лицей № 12 Интеллект (Днепр). Частное учреждение Европейский коллегиум (Киев).

В 10 лучших школ Киева вошли:

Лицей Интеллект Дарницкого р-на г. Киева. Русановский лицей Днепровского р-на г. Киева. Дистанционная школа Оптима. Политехнический лицей Национального технического университета Украины КПИ г. Киева. ООО Частное учебное заведение Европейский коллегиум. Естественно-научный лицей № 145 Печерского р-на г. Киева. Технический лицей Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт Соломенского р-на г. Киева. ООО Киевский лицей Ки скул. Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Т. Шевченко. Частное ОУЗ II-III ст. Лицей Экология и Культура.

Крупнейшая дистанционная школа Украины среди лидеров в сфере образования

Дистанционная школа Оптима, где учатся более 20 тыс. детей, уже много лет стабильно демонстрирует высокие результаты во всеукраинских рейтингах НМТ. В 2025 году заведение заняло шестое место среди всех школ страны, третье место среди учебных заведений Киева и уверенно закрепило за собой первенство среди дистанционных школ.

Оптима делает образование доступным для всех, здесь нет конкурсного отбора. В 2025 году к сдаче НМТ присоединились 1 825 одиннадцатиклассников.

В школе объясняют высокие результаты своих учеников комплексным подходом. Это сочетание современных учебных материалов, постоянной поддержки со стороны педагогов и тьюторов, инновационной онлайн-платформы, понятной даже самым младшим школьникам, и высокого профессионализма учителей.

Оптима обеспечивает возможность обучения как для детей в Украине, так и для тех, кто вынужденно находится за границей. Ученики получают документы государственного образца и остаются частью украинского образовательного пространства.

Источник фото: Школа Оптима

