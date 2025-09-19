На сайте Пенсионного фонда Украины указано, что проходить физическую идентификацию должны все получатели пенсий и социальных выплат. Это позволяет ПФУ проверять, получает ли пенсию именно тот человек, которому она была назначена.

О том, как пройти физическую идентификацию пенсионерам онлайн и офлайн в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Кому из пенсионеров нужно делать физическую идентификацию 2025

— Если пенсионер в течение шести месяцев не забирал пенсию на почте, долго не снимал деньги с пенсионной карты, или не вовремя прошел идентификацию, то выплаты пенсий не только приостановят, но и могут списать все деньги, которые поступили на карту в предыдущие месяцы. Такое положение предусмотрено законом Украины О Государственном бюджете на 2025 год, — отмечает пенсионный консультант Сергей Коробкин.

Это касается всех пенсионеров, в том числе и переселенцев. Выплата пенсии возобновляется, когда человек дает о себе знать.

В 2025 году в законодательстве произошли некоторые изменения.

Теперь проходить физическую идентификацию необходимо тем пенсионерам, которые проживают за рубежом. Это правило касается как ВПЛ, так и пенсионеров, которые выехали за границу и получили временное убежище в другой стране.

Согласно закону, Ощадбанк должен переводить остатки средств, образовавшихся (по состоянию на 1 января 2025) на пенсионных счетах ВПЛ, которые были открыты в этом банке, обратно в ПФУ.

Это будет касаться двух категорий лиц:

пенсионеров-переселенцев, на счетах которых не было движения средств (снятие наличных, безналичных расчетов или переводов) в течение последних 12 месяцев, то есть более года деньги начислялись, а их никто не получал и не тратил;

пенсионеров-переселенцев, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года, которые не прошли физическую идентификацию в течение шести месяцев с момента, когда она должна была состояться.

В таком случае банк имеет право списать все деньги со счета пенсионера. Чтобы этого не произошло, надо вовремя проходить физическую идентификацию.

Физическая идентификация пенсионеров: как пройти онлайн

Утвержденным Порядком установления личности получателя пенсии предусмотрено, что пенсионер может подать заявление на прохождение физической идентификации в режиме видеоконференции. Это можно сделать через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или позвонив в контактный центр ПФУ.

Для подачи заявки на вебпортале ПФУ нужно выполнить следующие действия:

Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте, если у вас еще нет учетной записи.

Перейти в раздел Идентификация в режиме видеоконференцсвязи.

Заполнить специальную электронную форму заявки.

Указать в комментарии, нужна ли дополнительная помощь для видеоидентификации (например, сурдоперевод).

Выбрать мессенджер, с помощью которого будет проходить видеоидентификация.

Подтвердить данные, нажав кнопку Подать заявление.

Для видеоконференцсвязи могут быть использованы:

Google Meet;

Signal;

Skype;

Telegram;

Viber;

WhatsApp;

Zоом.

После подачи заявки с пенсионером свяжется представитель ПФУ, чтобы назначить дату и время проведения видеозвонка.

Дата может быть назначена не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 30 дней после подачи заявки.

Для упрощения физической идентификации, пенсионер может прикрепить к заявке электронные копии своих документов (размер файла должен быть меньше 1 Мб):

паспорт;

ИНН;

трудовую книжку;

свидетельство о рождении.

Процедура видеоидентификации будет занимать около 20 минут.

Во время видеозвонка работник ПФУ попросит пенсионера показать паспорт или другое удостоверение личности и задаст ряд вопросов. Поэтому во время видеоконференции следует держать под рукой все свои документы.

Пенсионера попросят назвать свое полное имя и персональные данные: дату рождения, номер паспорта и тому подобное. Если у представителя Пенсионного фонда возникнут сомнения относительно личности пенсионера, могут быть заданы дополнительные вопросы:

когда вы начали работать;

когда перестали работать;

когда обращались в Пенсионный фонд в последний раз;

есть ли дети;

какое образование и тому подобное.

После завершения видеозвонка данные будут обрабатываться около двух недель. Затем нужны еще 10 дней для вынесения решения, и три дня, чтобы уведомить пенсионера о принятом решении.

Физическая идентификация пенсионеров офлайн

Постановлением Правительства от 08.08.2023 № 837 О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 30 августа 1999 г. № 1596 и от 5 ноября 2014 г. № 637 предусмотрено, что для получения выплат в 2025 году лица из числа ВПЛ должны пройти идентификацию в АО Ощадбанк или в органах Пенсионного фонда Украины.

Норма физической идентификации пенсионеров действует в Украине с 2004 г. Но до 2014 года это не привлекало внимания и не вызывало сложностей, так как идентификация происходила естественным образом, во время посещения пенсионером банка или при получении пенсии через почтальона.

После начала боевых действий в Украине для части граждан физическая идентификация стала более сложной, поэтому правительство расширило набор инструментов, с помощью которых человек может подтвердить свою личность и право на получение пенсии.

Кроме физической идентификации по видеоконференцсвязи, возможны два других способа:

посетить любое отделение уполномоченного банка на подконтрольной Украине территории;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис (Дія ID)

обратиться в дипломатическое или консульское представительство Украины в других государствах.

