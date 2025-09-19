На сайті Пенсійного фонду України зазначено, що проходити фізичну ідентифікацію мають усі одержувачі пенсій та соціальних виплат. Це дозволяє ПФУ перевіряти, чи отримує пенсію саме та людина, якій її було призначено.

Про те, як пройти фізичну ідентифікацію пенсіонерам онлайн та офлайн у 2025 році — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Кому з пенсіонерів потрібно робити фізичну ідентифікацію 2025

– Якщо пенсіонер протягом шести місяців не забирав пенсію на пошті, довго не знімав гроші з пенсійної картки, або невчасно пройшов ідентифікацію, то виплати пенсій не тільки призупинять, а й можуть списати всі гроші, які надійшли на картку в попередні місяці. Таке положення передбачено законом України Про Державний бюджет на 2025 рік, — зазначає пенсійний консультант Сергій Коробкін.

Це стосується всіх пенсіонерів, зокрема й переселенців. Виплата пенсії поновлюється, коли людина дає про себе знати.

Зараз дивляться

У 2025 році в законодавстві відбулися деякі зміни.

Тепер проходити фізичну ідентифікацію необхідно тим пенсіонерам, які проживають за кордоном. Це правило стосується як ВПО, так і пенсіонерів, які виїхали за кордон й отримали тимчасовий притулок в іншій країні.

Згідно із законом, Ощадбанк має переказувати залишки коштів, що утворилися (станом на 1 січня 2025) на пенсійних рахунках ВПО, які були відкриті у цьому банку, назад у ПФУ.

Це стосуватиметься двох категорій осіб:

пенсіонерів-переселенців, на рахунках яких не було руху коштів (зняття готівки, безготівкових розрахунків чи переказів) протягом останніх 12 місяців, тобто понад рік гроші нараховувалися, а їх ніхто не отримував і не витрачав;

пенсіонерів-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року, які не пройшли фізичну ідентифікацію протягом шести місяців з моменту, коли вона мала відбутися.

У такому разі банк має право списати всі гроші з рахунку пенсіонера. Щоб цього не сталося, треба вчасно проходити фізичну ідентифікацію.

Фізична ідентифікація пенсіонерів: як пройти онлайн

Затвердженим Порядком встановлення особи отримувача пенсії передбачено, що пенсіонер може подати заяву на проходження фізичної ідентифікації у режимі відеоконференції. Це можна зробити через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду або зателефонувавши до контактного центру ПФУ.

Для подання заявки на вебпорталі ПФУ потрібно виконати такі дії:

Зареєструватись в особистому кабінеті на сайті, якщо у вас ще немає облікового запису. Перейти до розділу Ідентифікація в режимі відеоконференцзв’язку. Заповнити спеціальну електронну форму заявки. Зазначити в коментарі, чи потрібна додаткова допомога для відеоідентифікації (наприклад, сурдопереклад). Вибрати месенджер, за допомогою якого проходитиме відеоідетифікація. Підтвердити дані, натиснувши кнопку Подати заяву.

Для відеоконференцзв’язку можуть бути використані:

Google Meet;

Signal;

Skype;

Telegram;

Viber;

WhatsApp;

Zоом.

Після подання заявки з пенсіонером зв’яжеться представник ПФУ, щоб призначити дату та час проведення відеодзвінка.

Дата може бути призначена не раніше ніж через 10 днів і не пізніше ніж через 30 днів після подання заявки.

Для спрощення фізичної ідентифікації, пенсіонер може прикріпити до заявки електронні копії своїх документів (розмір файлом має бути меншим за 1 Мб):

паспорт;

ІПН;

трудову книжку;

свідоцтво про народження.

Процедура відеоідентифікації займатиме близько 20 хвилин.

Під час відеодзвінка працівник ПФУ попросить пенсіонера показати паспорт чи інше посвідчення особи та поставить низку запитань. Тому під час відеоконференції слід тримати під рукою всі свої документи.

Пенсіонера попросять назвати своє повне ім’я та персональні дані: дату народження, номер паспорта тощо. Якщо у представника Пенсійного фонду виникнуть сумніви щодо особи пенсіонера, можуть бути поставлені додаткові запитання:

коли ви почали працювати;

коли перестали працювати;

коли зверталися до Пенсійного фонду востаннє;

чи є діти;

яка освіта тощо.

Після завершення відеодзвінка дані будуть оброблятися близько двох тижнів. Потім потрібні ще 10 днів для винесення рішення, і три дні, щоб повідомити пенсіонера про прийняте рішення.

Фізична ідентифікація пенсіонерів офлайн

Постановою Уряду від 08.08.2023 № 837 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 і від 5 листопада 2014 р. № 637 передбачено, що для отримання виплат у 2025 році особи з числа ВПО мають пройти ідентифікацію в АТ Ощадбанк або в органах Пенсійного фонду України.

Норма фізичної ідентифікації пенсіонерів діє в Україні з 2004 р. Але до 2014 року це не привертало уваги та не викликало складнощів, бо ідентифікація відбувалася в природний спосіб, під час відвідування пенсіонером банку або при отриманні пенсії через листоношу.

Після початку бойових дій в Україні для частини громадян фізична ідентифікація стала більш складною, тому уряд розширив набір інструментів, за допомогою яких людина може підтвердити свою особистість та право на отримання пенсії.

Крім фізичної ідентифікації з відеоконференцзв’язку, можливі два інші способи:

відвідати будь-яке відділення уповноваженого банку на підконтрольній Україні території;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

звернутися до дипломатичного чи консульського представництва України в інших державах.

Джерело : Пенсійний фонд

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.