В Киеве 23 октября состоится Украинский женский конгресс-2025. В этом году мероприятие пройдет под лозунгом Смелость быть собой.

Украинский женский конгресс-2025

Смелость быть собой – это не только об индивидуальной силе. Это о лидерстве в различных сферах жизни – инновации, фронт, общины, восстановление, образование, медицина. О смелости быть первыми, разными, заметными. Смелость брать на себя ответственность.

— Мы будем говорить о женщинах, которые являются основой человеческого капитала, и молодежи, которая является основной движущей силой изменений, – отметили в Украинском женском конгрессе.

В современном мире женщины берут на себя новые роли – от содержания семей до управления в общинах, а также новые функции, которые часто связаны со сменой профессии, места жительства, открытием бизнеса, традиционным гендерным распределением обязанностей в семье.

Все эти изменения требуют смелости. Их воплощают женщины-лидеры, истории которых должны стать видимыми, чтобы служить ролевыми моделями для трансформации украинского общества.

— На Украинском женском конгрессе-2025 мы хотим дать голос тем, кто уже берет на себя лидерские функции в общинах, в бизнесе, в Силах обороны, образовании, медицине, медиа, общественном секторе. Продемонстрировать, что именно люди, их идеи и решимость создают будущее государства — в политике, общине, бизнесе, инновациях, — пояснили в конгрессе.

Участие в УЖК-2025 можно будет принять в офлайн- и онлайн-форматах.

Регистрационная форма для участия вскоре появится на сайте womenua.today. Следите за публикациями конгресса также в социальных сетях Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok.

Фото: Украинский Женский Конгресс

Источник: Украинский Женский Конгресс

