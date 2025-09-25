Сміливість бути собою: у Києві відбудеться Український жіночий конгрес-2025
У Києві 23 жовтня відбудеться Український жіночий конгрес-2025. Цьогоріч захід пройде під гаслом Сміливість бути собою.
Український жіночий конгрес-2025
Сміливість бути собою – це не лише про індивідуальну силу. Це про лідерство у різних сферах життя – інновації, фронт, громади, відбудова, освіта, медицина. Про сміливість бути першими, різними, видимими. Сміливість брати відповідальність.
– Ми будемо говорити про жінок, які є основою людського капіталу, і молодь, яка є основним рушієм змін, – зазначили в Українському жіночому конгресі.
У сучасному світі жінки беруть на себе нові ролі – від утримання родин до врядування в громадах, а також нові функції, які часто пов’язані зі зміною професії, місця проживання, відкриттям бізнесу, традиційним гендерним розподілом обов’язків в родині.
Всі ці зміни потребують сміливості. Їх втілюють жінки-лідерки, історії яких мають стати видимими, щоб слугувати рольовими моделями для трансформації українського суспільства.
– На Українському жіночому конгресі-2025 ми хочемо дати голос тим, хто вже бере лідерські функції у громадах, у бізнесі, у Силах оборони, освіті, медицині, медіа, громадському секторі. Продемонструвати, що саме люди, їхні ідеї та рішучість творять майбутнє держави — у політиці, громаді, бізнесі, інноваціях, – пояснили в конгресі.
Участь в УЖК-2025 можна буде взяти в офлайн- і онлайн-форматах.
Реєстраційна форма для участі незабаром з’явиться на сайті womenua.today. Стежте за публікаціями конгресу також у соціальних мережах Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok.
Фото: Український Жіночий Конгрес
Джерело: Український Жіночий Конгрес