Для тех, кто не успел в полной мере насладиться отдыхом на море летом, Одесса предлагает прекрасную альтернативу – бархатный сезон. В это время погода часто еще позволяет насладиться теплыми днями, ласковым морем и волшебной атмосферой.

Поэтому мы решили узнать, сколько длится курортный сезон в Одессе. Кроме того, мы позвонили в популярные рестораны и кафе, расположенные в Аркадии, чтобы узнать, закрываются ли они на зиму и как долго будут работать этой осенью.

Когда заканчивается курортный сезон в Одессе в 2025 году

В Одессе курортный сезон длится с начала мая до середины октября. Именно в этот период работают большинство пляжей, отелей, ресторанов и развлекательных заведений. Окончательное окончание курортного сезона в Одессе обычно приходится на последние дни сентября — середину октября.

Однако продолжительность сезона в Одессе во многом зависит от погоды, ведь чем дольше будет сохраняться теплая погода, тем активнее будет жить прибрежная зона, и туристы смогут наслаждаться морем даже в середине осени.

По прогнозам синоптиков, в октябре средняя суточная температура в Одессе ожидается на уровне +12,3° тепла. Осадков предвидится немного, в ближайшее время возможны небольшие дожди 30 сентября и 1 октября. Температурный фон сохранится на уровне +14…+19° тепла днем, а сейчас температура воды в Черном море составляет +18…+19° тепла.

Когда закрываются все заведения в Аркадии в Одессе на зиму

Что касается популярной Аркадии, то большинство заведений закрывается на зиму, однако не все. С помощью Google мы выбрали несколько известных мест и позвонили, чтобы узнать, будут ли они работать зимой:

Carbone Lounge Bar продолжит работу в осенне-зимний период. Это стильный лаунж-бар с современным интерьером, где подают авторские коктейли и вкусные закуски.

Roastery by Odessa также будет работать зимой, предлагая кофе собственной обжарки и легкие завтраки.

Кафе Крым планирует работать до конца ноября, после чего заведение закроется на зимний период, как подтвердил администратор.

Таким образом, даже в холодное время года часть заведений остается доступной для отдыха и прогулок в прибрежной зоне.

Поэтому для тех, кто не успел отдохнуть летом, начало осени в Одессе может стать хорошей альтернативой, ведь море еще теплое, а туристическая жизнь в прибрежных районах продолжается, хотя и в меньшем масштабе.

