Для тих, хто не встиг повною мірою насолодитися відпочинком на морі влітку, Одеса пропонує чудову альтернативу – оксамитовий сезон. У цей час погода часто ще дозволяє насолодитися теплими днями, лагідним морем та чарівною атмосферою.

Тож ми вирішили дізнатися, скільки триває курортний сезон в Одесі. До того ж, ми зателефонували в популярні ресторани та кав’ярні, що знаходяться в Аркадії, щоб дізнатися, чи закриваються вони на зиму і як довго працюватимуть цієї осені.

Коли закінчується курортний сезон в Одесі в 2025 році

В Одесі курортний сезон триває з початку травня до середини жовтня. Саме в цей період працюють більшість пляжів, готелів, ресторанів та розважальних закладів. Остаточне закінчення курортного сезону в Одесі зазвичай припадає на останні дні вересня — середину жовтня.

Проте тривалість сезону в Одесі багато в чому залежить від погоди, адже чим довше зберігатиметься тепла погода, тим активніше житиме прибережна зона, і туристи зможуть насолоджуватися морем навіть у середині осені.

За прогнозами синоптиків, у жовтні середня добова температура в Одесі очікується на рівні +12,3° тепла. Опадів передбачається небагато, найближчим часом можливі невеликі дощі 30 вересня та 1 жовтня. Температурний фон збережеться на рівні +14…+19° тепла вдень, а зараз температура води в Чорному морі становить +18…+19° тепла.

Коли закриваються всі заклади в Аркадії в Одесі на зиму

Що стосується популярної Аркадії, то більшість закладів закривається на зиму, проте не всі. За допомогою Google ми обрали кілька відомих місць і зателефонували, щоб дізнатися, чи працюватимуть вони взимку:

Carbone Lounge Bar продовжить роботу в осінньо-зимовий період. Це стильний лаунж-бар із сучасним інтер’єром, де подають авторські коктейлі та смачні закуски.

Roastery by Odessa також працюватиме взимку, пропонуючи каву власного обсмаження та легкі сніданки.

Кафе Крим планує працювати до кінця листопада, після чого заклад закриється на зимовий період, як підтвердив адміністратор.

Отже, навіть у холодну пору року частина закладів залишається доступною для відпочинку та прогулянок у прибережній зоні.

Тож для тих, хто не встиг відпочити влітку, початок осені в Одесі може стати гарною альтернативою, адже море ще тепле, а туристичне життя у прибережних районах продовжується, хоч і в меншому масштабі.

