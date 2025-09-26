Коли закінчується курортний сезон в Одесі та чи варто їхати на море восени
Для тих, хто не встиг повною мірою насолодитися відпочинком на морі влітку, Одеса пропонує чудову альтернативу – оксамитовий сезон. У цей час погода часто ще дозволяє насолодитися теплими днями, лагідним морем та чарівною атмосферою.
Тож ми вирішили дізнатися, скільки триває курортний сезон в Одесі. До того ж, ми зателефонували в популярні ресторани та кав’ярні, що знаходяться в Аркадії, щоб дізнатися, чи закриваються вони на зиму і як довго працюватимуть цієї осені.
Коли закінчується курортний сезон в Одесі в 2025 році
В Одесі курортний сезон триває з початку травня до середини жовтня. Саме в цей період працюють більшість пляжів, готелів, ресторанів та розважальних закладів. Остаточне закінчення курортного сезону в Одесі зазвичай припадає на останні дні вересня — середину жовтня.
Проте тривалість сезону в Одесі багато в чому залежить від погоди, адже чим довше зберігатиметься тепла погода, тим активніше житиме прибережна зона, і туристи зможуть насолоджуватися морем навіть у середині осені.
За прогнозами синоптиків, у жовтні середня добова температура в Одесі очікується на рівні +12,3° тепла. Опадів передбачається небагато, найближчим часом можливі невеликі дощі 30 вересня та 1 жовтня. Температурний фон збережеться на рівні +14…+19° тепла вдень, а зараз температура води в Чорному морі становить +18…+19° тепла.
Коли закриваються всі заклади в Аркадії в Одесі на зиму
Що стосується популярної Аркадії, то більшість закладів закривається на зиму, проте не всі. За допомогою Google ми обрали кілька відомих місць і зателефонували, щоб дізнатися, чи працюватимуть вони взимку:
- Carbone Lounge Bar продовжить роботу в осінньо-зимовий період. Це стильний лаунж-бар із сучасним інтер’єром, де подають авторські коктейлі та смачні закуски.
- Roastery by Odessa також працюватиме взимку, пропонуючи каву власного обсмаження та легкі сніданки.
- Кафе Крим планує працювати до кінця листопада, після чого заклад закриється на зимовий період, як підтвердив адміністратор.
Отже, навіть у холодну пору року частина закладів залишається доступною для відпочинку та прогулянок у прибережній зоні.
Тож для тих, хто не встиг відпочити влітку, початок осені в Одесі може стати гарною альтернативою, адже море ще тепле, а туристичне життя у прибережних районах продовжується, хоч і в меншому масштабі.