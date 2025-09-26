Следователи Национальной полиции раскрыли масштабные махинации на Укрзализныце, восемь руководителей местных станций в Одесской области получили подозрения.

Махинации с вагонами Укрзализныци: что известно

Правоохранители разоблачили восьмерых руководителей станций регионального филиала Одесская железная дорога, причастных к махинациям, связанным с вагонами УЗ.

Установлено, что в течение 2023 года начальники не составляли актов о задержке грузовых вагонов, которые простаивали более суток в период, когда грузовые перевозки не выполнялись.

Обычно за такие простои владельцы должны были платить средства Укрзализныци, однако из-за злоупотреблений они не поступали. Это нанесло государству ущерб на сумму более 9 млн грн.

При оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ, полицейские провели более 20 обысков по месту работы и проживания подозреваемых, изъяв документацию, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Восьми фигурантам сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до шести лет лишения свободы без права занимать определенные должности.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.

Источник : Нацполиция

