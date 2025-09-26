Слідчі Національної поліції викрили масштабні махінації на Укрзалізниці, вісім керівників місцевих станцій на Одещині отримали підозри.

Махінації з вагонами Укрзалізниці: що відомо

Правоохоронці викрили вісьмох керівників станцій регіональної філії Одеська залізниця, причетних до махінацій, пов’язаних із вагонами УЗ.

Встановлено, що протягом 2023 року начальники не складали актів про затримку вантажних вагонів, які простоювали понад добу в період, коли вантажні перевезення не виконувалися.

Зазвичай за такі простої власники мали сплачувати кошти Укрзалізниці, однак через зловживання вони не надходили. Це завдало державі збитків на суму понад 9 млн грн.

За оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ, поліцейські провели понад 20 обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваних, вилучивши документацію, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Вісьмом фігурантам повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем в інтересах третіх осіб відповідно до ч. 1 та 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до шести років позбавлення волі без права обіймати певні посади.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Джерело : Нацполіція

