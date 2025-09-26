Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агента ФСБ, который работал в Укрэнерго и сливал врагу данные для обстрелов и отключения электроэнергии в Киеве.

Сливал данные для ударов РФ: что известно

Расследование установило, что ІТ-специалист Укрэнерго как агент ФСБ передавал оккупантам координаты подземных центров резервного копирования информационных баз своей компании.

Эти хранилища обеспечивают бесперебойную работу энергосистемы Украины даже в случае повреждения основных узлов.

Кроме того, он собирал данные о геолокации газотурбинных генераторов, установленных для альтернативного энергообеспечения киевлян на случай обстрелов городских подстанций.

По данным СБУ, агент получал задания от своего родственника, бывшего главы запрещенной прокремлевской партии в Украине.

Сейчас этот человек сотрудничает с ФСБ на временно оккупированной левобережной Херсонщине и еще в 2022 году получил заочное подозрение в государственной измене.

Во время обысков у предателя изъят смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

На основании собранных материалов следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Предатель находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

