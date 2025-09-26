Працівники Служби безпеки України викрили агента ФСБ, який працював в Укренерго та зливав ворогу дані для обстрілів та знеструмлення Києва.

ІТ-фахівець Укрненерго зливав дані для ударів РФ: що відомо

Розслідування встановило, що ІТ-фахівець Укренерго як агент ФСБ передавав окупантам координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз своєї компанії.

Ці сховища забезпечують безперебійну роботу енергосистеми України навіть у разі пошкодження основних вузлів.

Крім того, він збирав дані про геолокації газотурбінних генераторів, встановлених для альтернативного енергозабезпечення киян на випадок обстрілів міських підстанцій.

За даними СБУ, агент отримував завдання від свого родича, колишнього очільника забороненої прокремлівської партії в Україні.

Нині цей чоловік співпрацює з ФСБ на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині та ще у 2022 році отримав заочну підозру у державній зраді.

Під час обшуків у зрадника вилучено смартфон з доказами співпраці з ворогом.

На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

