Полторагодовалый мальчик, которого 17-летняя мать оставила одного в квартире на пять дней, прошел реабилитацию и скоро будет жить в патронатной семье.

Об этом в комментарии hromadske сообщила директор Киевской городской детской клинической больницы № 1 Евгения Григорьева.

Оставленный в квартире мальчик будет жить в семье

Ребенок впервые попал в больницу в возрасте 7 месяцев. Тогда его вес составлял всего 3,3 килограмма при росте 60 сантиметров.

Мальчика госпитализировали с тяжелой белково-энергетической недостаточностью в отделение интенсивной терапии, где он провел несколько месяцев.

— За время пребывания там ребенок пережил острую почечную недостаточность, остановку кровообращения, постреанимационную болезнь. В течение четырех месяцев интенсивного лечения ребенок выздоравливал и восстанавливался по всем органам и системам. Все это время ребенка сопровождали реабилитологи, — рассказала Григорьева.

На сегодняшний день мальчик отстает в физическом и психоэмоциональном развитии. В то же время он активно ест, улыбается, весит 8,5 килограмма, рост – 80 сантиметров, сидит с поддержкой.

— Надеемся, что со временем все его органы и системы достигнут своего биологического возраста, — добавила директор больницы.

Сейчас ребенок практически готов к выписке. Уже есть патронатная семья, готовая принять его. Биологическая мать не интересуется дальнейшей судьбой сына.

17-летняя мать оставила младенца на пять дней в квартире

Напомним, что в январе этого года в полицию поступило сообщение о том, что мать оставила младенца одного в квартире.

Прибыв на место, следственно-оперативная группа, медики и служба по делам детей не смогли попасть в жилье, поэтому вызвали Киевскую службу спасения КАРС.

Внутри они обнаружили семимесячного мальчика в критически истощенном состоянии. Его немедленно госпитализировали.

По данным Киевской городской прокуратуры, тяжелое состояние ребенка, который более пяти месяцев находился в реанимации, было вызвано голоданием, обезвоживанием и отсутствием надлежащего ухода.

Младенца плохо кормили, редко меняли подгузники. Длительное пребывание в постели привело к образованию пролежней.

Правоохранители установили, что матерью мальчика является 17-летняя девушка, которая арендовала жилье в Киеве.

Она призналась, что оставила ребенка на пять дней и уехала в Харьков. О том, что ребенок остался в квартире, сообщил знакомый матери.

Следователи объявили девушке подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Ей грозит до восьми лет лишения свободы. В судебном порядке будет решен вопрос о лишении ее родительских прав.

