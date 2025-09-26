Полторагодовалый мальчик, которого мать оставила на 5 дней одного, будет жить в патронатной семье
Полторагодовалый мальчик, которого 17-летняя мать оставила одного в квартире на пять дней, прошел реабилитацию и скоро будет жить в патронатной семье.
Об этом в комментарии hromadske сообщила директор Киевской городской детской клинической больницы № 1 Евгения Григорьева.
Оставленный в квартире мальчик будет жить в семье
Ребенок впервые попал в больницу в возрасте 7 месяцев. Тогда его вес составлял всего 3,3 килограмма при росте 60 сантиметров.
Мальчика госпитализировали с тяжелой белково-энергетической недостаточностью в отделение интенсивной терапии, где он провел несколько месяцев.
— За время пребывания там ребенок пережил острую почечную недостаточность, остановку кровообращения, постреанимационную болезнь. В течение четырех месяцев интенсивного лечения ребенок выздоравливал и восстанавливался по всем органам и системам. Все это время ребенка сопровождали реабилитологи, — рассказала Григорьева.
На сегодняшний день мальчик отстает в физическом и психоэмоциональном развитии. В то же время он активно ест, улыбается, весит 8,5 килограмма, рост – 80 сантиметров, сидит с поддержкой.
— Надеемся, что со временем все его органы и системы достигнут своего биологического возраста, — добавила директор больницы.
Сейчас ребенок практически готов к выписке. Уже есть патронатная семья, готовая принять его. Биологическая мать не интересуется дальнейшей судьбой сына.
17-летняя мать оставила младенца на пять дней в квартире
Напомним, что в январе этого года в полицию поступило сообщение о том, что мать оставила младенца одного в квартире.
Прибыв на место, следственно-оперативная группа, медики и служба по делам детей не смогли попасть в жилье, поэтому вызвали Киевскую службу спасения КАРС.
Внутри они обнаружили семимесячного мальчика в критически истощенном состоянии. Его немедленно госпитализировали.
По данным Киевской городской прокуратуры, тяжелое состояние ребенка, который более пяти месяцев находился в реанимации, было вызвано голоданием, обезвоживанием и отсутствием надлежащего ухода.
Младенца плохо кормили, редко меняли подгузники. Длительное пребывание в постели привело к образованию пролежней.
Правоохранители установили, что матерью мальчика является 17-летняя девушка, которая арендовала жилье в Киеве.
Она призналась, что оставила ребенка на пять дней и уехала в Харьков. О том, что ребенок остался в квартире, сообщил знакомый матери.
Следователи объявили девушке подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Ей грозит до восьми лет лишения свободы. В судебном порядке будет решен вопрос о лишении ее родительских прав.