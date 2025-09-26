Півторарічний хлопчик, якого 17-річна мати залишила одного у квартирі на п’ять днів, пройшов реабілітацію та скоро матиме патронатну родину.

Про це у коментарі hromadske повідомила директорка Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1 Євгенія Григор’єва.

Залишений у квартирі хлопчик матиме патронатну родину

Дитина вперше потрапила до лікарні у віці 7 місяців. Тоді її вага складала лише 3,3 кілограма при зрості 60 сантиметрів.

Хлопчика госпіталізували з тяжкою білково-енергетичною недостатністю до відділення інтенсивної терапії, де він провів кілька місяців.

– За час перебування там дитина пережила гостру ниркову недостатність, зупинку кровообігу, постреанімаційну хворобу. Протягом чотирьох місяців інтенсивного лікування дитина виходжувалася і відновлювалася за всіма органами й системами. Увесь цей час дитину супроводжували реабілітологи, – розповіла Григор’єва.

На сьогодні хлопчик відстає у фізичному та психоемоційному розвитку. Водночас він активно їсть, усміхнений, важить 8,5 кілограма, зріст – 80 сантиметрів, сидить із підтримкою.

– Сподіваємося, що з часом всі його органи та системи досягнуть свого біологічного віку, – додала директорка лікарні.

Зараз дитина практично готова до виписки. Вже є патронатна родина, готова прийняти його. Біологічна мати не цікавиться подальшою долею сина.

17-річна мати залишила немовля на п’ять днів в квартирі

Нагадаємо, що у січні цього року поліції надійшло повідомлення про те, що мати залишила немовля наодинці у квартирі.

Прибувши на місце, слідчо-оперативна група, медики та служба у справах дітей не змогли потрапити до житла, тож викликали Київську службу порятунку КАРС.

Усередині вони виявили семимісячного хлопчика у критично виснаженому стані. Його негайно госпіталізували.

За даними Київської міської прокуратури, тяжкий стан дитини, яка понад п’ять місяців перебувала у реанімації, був спричинений голодуванням, зневодненням та відсутністю належного догляду.

Немовля погано годували, рідко міняли підгузки. Тривале перебування в ліжку призвело до утворення пролежнів.

Правоохоронці встановили, що матір’ю хлопчика є 17-річна дівчина, яка орендувала житло в Києві.

Вона зізналася, що залишила дитину на п’ять днів і поїхала до Харкова. Про залишення малюка в квартирі повідомив знайомий матері.

Слідчі оголосили дівчині підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. У судовому порядку буде вирішено питання про позбавлення її батьківських прав.

