В Харькове суд вынес приговор по делу об убийстве главной балетмейстера Харьковского академического театра музыкальной комедии Марии Холодной. Убийцу артистки отправили за решетку на 15 лет.

Приговор по делу об убийстве Марии Холодной

Суд признал виновным в жестоком преступлении мужа балетмейстера. Приговор к 15 годам – это максимальный срок наказания за умышленное убийство.

До оглашения решения суда обвиняемый находился под стражей и признал свою вину.

Следователи установили, что мужчина совершил преступление 17 февраля 2024 года. Поиски Марии начали после того, как ее мать обратилась в полицию.

Женщину беспокоило то, что дочь перестала отвечать на звонки, а в мессенджерах появились странные сообщения от ее имени.

Убийство Марии Холодной – что известно

Правоохранители выяснили, что супруги находились в процессе развода.

За несколько дней до трагедии мужчина пришел к жене с чемоданом, якобы забирать вещи. На почве ревности он поссорился с ней и несколько раз ударил ножом. Ранения оказались смертельными.

Чтобы скрыть преступление, убийца расчленил тело жены: голову и кисти рук сложил в пакет, туловище – в чемодан. Пакет закопал в лесопосадке, а остатки тела отвез в дачный кооператив, где спрятал в заброшенном погребе, обдал горючей жидкостью, обложил шинами и поджег.

Затем убийца закрыл крышку подвала, чтобы пламя не перекинулось на дом. Из-за этого огонь погас, и тело не сгорело полностью.

Некоторое время мужчина возил по городу телефон жены и отвечал на сообщения от ее имени, пытаясь создать иллюзию, что женщина жива. Впоследствии его задержали.

Ранее стало известно, что убийцу подростка Максима Матерухина, который толкнул парня на фуникулере, приговорили к пожизненному заключению.

Источник : Офис генпрокурора

