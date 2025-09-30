У Харкові суд виніс вирок у справі про вбивство головної балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії Марії Холодної. Вбивцю артистки відправили за ґрати на 15 років.

Вирок у справі про вбивство Марії Холодної

Суд визнав винним у жорстокому злочині чоловіка балетмейстерки. Вирок у 15 років – це максимальний термін покарання за умисне вбивство.

До оголошення рішення суду обвинувачений перебував під вартою та визнав свою провину.

Слідчі встановили, що чоловік скоїв злочин 17 лютого 2024 року. Пошуки Марії почали після того, як її мати звернулася до поліції.

Жінку хвилювало те, що донька перестала відповідати на дзвінки, а у месенджерах з’явилися дивні повідомлення від її імені.

Вбивство Марії Холодної – що відомо

Правоохоронці з’ясували, що подружжя перебувало у процесі розлучення.

За кілька днів до трагедії чоловік прийшов до дружини з валізою нібито забрати речі. На ґрунті ревнощів він посварився з нею та кілька разів вдарив ножем. Поранення виявилися смертельними.

Щоби приховати злочин, вбивця розчленував тіло дружини: голову та кисті рук склав у пакет, тулуб – у валізу. Пакет закопав у лісопосадці, а решту тіла відвіз до дачного кооперативу, де сховав у покинутому льосі, облив пальним, обклав шинами та підпалив.

Потім вбивця закрив кришку підвалу, щоби полум’я не перекинулося на будинок. Через це вогонь згас, і тіло не згоріло повністю.

Деякий час чоловік возив містом телефон дружини та відповідав на повідомлення від її імені, намагаючись створити ілюзію, що жінка жива. Згодом його затримали.

Джерело : Офіс генпрокурора

