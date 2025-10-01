У жовтні розпочинається новий опалювальний сезон 2025/2026. Відповідно, Пенсійний фонд України для більшості отримувачів субсидій проведе автоматичне перерахування пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Це означає, що домогосподарствам, які вже є отримувачами виплат, та тим, кому на літній період було призначено так звану нульову субсидію, не треба звертатися до органів ПФУ.

Детальніше про нарахування субсидій у жовтні 2025 року – в матеріалі Фактів ICTV.

Субсидія у жовтні 2025: кому треба подати заяву

У Фонді пояснили, що для призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років звернутись необхідно:

якщо документи на призначення пільги подаються вперше;

якщо у призначенні субсидії на неопалювальний період було відмовлено (борг, відсутні доходи тощо);

якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану тощо.

Крім того, є категорії громадян, яким заяву та декларацію необхідно було подати для призначення субсидії на літній сезон, тобто з 1 травня поточного року. Це:

особи, які зареєстровані, але не проживають за адресою домогосподарства або навпаки;

ВПО, які отримують житлову субсидію не за місцем реєстрації;

громадяни, які орендують житло, за яке сплачують житлово-комунальні послуги.

В ПФУ зауважили, що зазначеним особам, які не встигли або не мали можливості звернутися за призначенням пільги протягом неопалювального сезону, для отримання субсидії на осінньо-зимовий період необхідно обов’язково звернутися до органів Фонду особисто, поштою або в електронній формі.

Окрім того, подати документи можна до уповноважених посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних та міських рад.

Терміни подання заяви на субсидію

Пільга на оплату ЖКП призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону.

Якщо ж особа звертається за призначенням субсидії протягом двох місяців з початку опалювального періоду, виплати призначать із початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Субсидія 2025: які доходи враховуються

Для розрахунку зимової житлової субсидії до середньомісячного сукупного доходу враховуються доходи за I і II квартали поточного року, а доходи у вигляді пенсії – за серпень поточного року.

Чи можна розраховувати на субсидію, якщо є борги

Субсидія не призначається, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці заборгованість з оплати однієї або кількох комунальних послуг, яка на день звернення перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – це 680 грн.

Як зазначили в Пенсійному фонді, для дитячих будинків сімейного типу, багатодітних та прийомних сімей поріг заборгованості, який дає право на призначення житлової субсидії, становить 4 000 грн.

Водночас субсидію може бути призначено, якщо сплату заборгованості документально підтверджено або укладено договір про її реструктуризацію, або ж отримувач послуг у суді оскаржив заборгованість (є ухвала про відкриття провадження у справі).

– Разом з тим при призначенні житлової субсидії внутрішньо переміщеним особам (ВПО) заборгованість не враховується, якщо такі особи проживають у житловому приміщенні без договору оренди, і заборгованість утворилася до моменту видачі довідки ВПО, – кажуть в ПФУ.

