На этой неделе жители и гости столицы смогут посетить продуктовые сельскохозяйственные ярмарки в Киеве. Об их проведении сообщают в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА. Продуктовые ярмарки в Киеве пройдут 14-19 октября в разных районах столицы.

О том, где проходят продуктовые ярмарки в Киеве и точные локации, узнавайте в нашем материале.

Продуктовые ярмарки в Киеве: локации

16 октября (четверг) ярмарки будут работать в:

Голосеевском районе: ул. Юлии Здановской (граница ул. Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29.

Дарницком районе: ул. Евгения Харченко, 41-47.

Днепровском районе: просп. Воскресенский, 8-10.

Печерском районе: ул. Генерала Алмазова, 6-8.

Подольском районе: ул. Юрковская (граница ул. Межигорской и Туровской).

Святошинском районе: ул. Гната Юры, 5; пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.

17 октября (пятница) ярмарки пройдут по адресам:

Голосеевский район: просп. Голосеевский, 116; просп. Академика Глушкова, 25-53.

Дарницкий район: ул. Анны Ахматовой, 31.

Деснянский район: ул. Ореста Левицкого (границы ул. Милютенко и Братиславской).

Днепровский район: ул. Гроденская, 1/35-17-А; ул. Алматинская, 64-74.

Печерский район: пересечение ул. Леонида Первомайского и Ильи Мечникова.

Святошинский район: ул. Подлесная, 8.

Соломенский район: ул. Филиппа Козицкого (границы ул. Ереванской и Уманской), ул. Керченская (границы ул. Донецкой и Сергея Берегового).

Шевченковский район: угол ул. Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18; ул. Деревлянская, 16-20; ул. Рижская, 1; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.

18 октября (суббота) ярмарки можно будет найти:

Голосеевский район: ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10.

Дарницкий район: ул. Ревуцкого (вдоль дома №27).

Деснянский район: ул. Сержа Лифаря (границы ул. Оноре де Бальзака и просп. Красной Калины).

Днепровский район: бульв. Игоря Шамо, 2-12.

Оболонский район: ул. Петра Калнышевского, 1-5; ул. Иорданская, 1-9.

Подольский район: просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка).

Соломенский район: ул. Академика Шалимова, 42 (границы ул. Михаила Донца и Академика Белецкого).

Шевченковский район: ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

19 октября (воскресенье) ярмарки пройдут:

Голосеевский район: ул. Самойла Кишки (границы ул. Юлии Здановской и Василия Касияна).

Дарницкий район: ул. Здолбуновская, 4.

Днепровский район: ул. Сулеймана Стальского (границы ул. Радужной и Старосельской).

Печерский район: ул. Джона Маккейна (границы ул. Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко).

Шевченковский район: ул. Татарская, 32-38.

Более того, киевляне могут посетить и коммунальные рынки:

КП Владимирский рынок: ул. Антоновича, 115.

КП Житний рынок: ул. Верхний Вал, 16.

На Бессарабском рынке продолжаются работы по обустройству современного торгового зала, устанавливают новое холодильное и торгово-технологическое оборудование.

Зарегистрироваться для участия в городских ярмарках можно онлайн через модуль Ярмарки. Модуль реализован Департаментом промышленности и развития предпринимательства совместно с Департаментом ИКТ, КП Главный информационно-вычислительный центр и КП Свиточ города Киева.

Как часто проводят продуктовые ярмарки в Киеве

Продуктовые ярмарки в столице проводятся несколько раз в месяц, а их локации регулярно меняются, чтобы жители и гости разных районов города имели возможность приобрести свежие и качественные продукты по доступным ценам. В этом году последнюю ярмарку запланировано провести 28 декабря — накануне Нового года.

Департаментом промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета разработан специальный график проведения сельскохозяйственных ярмарок в Киеве во втором полугодии. Именно в этом документе можно узнать, когда и в каких локациях будут проходить такие мероприятия.

