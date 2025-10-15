Цього тижня мешканці та гості столиці матимуть змогу відвідати продуктові сільськогосподарські ярмарки у Києві. Про їх проведення повідомляють у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Проходитимуть продуктові ярмарки у Києві 14-19 жовтня, у різних районах столиці.

Про те, де проходять продуктові ярмарки у Києві та точні локації, дізнавайтеся в нашому матеріалі.

Продуктові ярмарки у Києві: локації

16 жовтня (четвер) ярмарки працюватимуть у:

Голосіївському районі: вул. Юлії Здановської (межі вул. Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29.

Дарницькому районі: вул. Євгенія Харченка, 41-47.

Дніпровському районі: просп. Воскресенський, 8-10.

Печерському районі: вул. Генерала Алмазова, 6-8.

Подільському районі: вул. Юрківська (межі вул. Межигірської і Турівської).

Святошинському районі: вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

17 жовтня (п’ятниця) ярмарки відбудуться за адресами:

Голосіївський район: просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53.

Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31.

Деснянський район: вул. Ореста Левицького (межі вул. Мілютенка та Братиславської).

Дніпровський район: вул. Гроденська, 1/35-17-А; вул. Алматинська, 64-74.

Печерський район: перетин вул. Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова.

Святошинський район: вул. Підлісна, 8.

Солом’янський район: вул. Пилипа Козицького (межі вул. Єреванської та Уманської), вул. Керченська (межі вул. Донецької та Сергія Берегового).

Шевченківський район: ріг вул. Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18; вул. Деревлянська, 16-20; вул. Ризька, 1; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

18 жовтня (субота) ярмарки можна буде знайти:

Голосіївський район: вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10.

Дарницький район: вул. Ревуцького (вздовж будинку №27).

Деснянський район: вул. Сержа Лифаря (межі вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини).

Дніпровський район: бульв. Ігоря Шамо, 2-12.

Оболонський район: вул. Петра Калнишевського, 1-5; вул. Йорданська, 1-9.

Подільський район: просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку).

Солом’янський район: вул. Академіка Шалімова, 42 (межі вул. Михайла Донця та Академіка Білецького).

Шевченківський район: вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

19 жовтня (неділя) ярмарки пройдуть:

Голосіївський район: вул. Самійла Кішки (межі вул. Юлії Здановської та Василя Касіяна).

Дарницький район: вул. Здолбунівська, 4.

Дніпровський район: вул. Сулеймана Стальського (межі вул. Райдужної та Старосільської).

Печерський район: вул. Джона Маккейна (межі вул. Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка).

Шевченківський район: вул. Татарська, 32-38.

Ба більше, кияни можуть відвідати й комунальні ринки:

КП Володимирський ринок: вул. Антоновича, 115.

КП Житній ринок: вул. Верхній Вал, 16.

На Бессарабському ринку тривають роботи з облаштування сучасної торговельної зали, встановлюють нове холодильне та торговельно-технологічне обладнання.

Зареєструватися для участі в міських ярмарках можна онлайн через модуль Ярмарки. Модуль реалізовано Департаментом промисловості та розвитку підприємництва спільно з Департаментом ІКТ, КП Головний інформаційно-обчислювальний центр та КП Світоч міста Києва.

Як часто проводять продуктові ярмарки у Києві

Продуктові ярмарки у столиці проводяться кілька разів на місяць, а їхні локації регулярно змінюються, щоб мешканці та гості різних районів міста мали змогу придбати свіжі й якісні продукти за доступними цінами. Цього року останній ярмарок заплановано провести 28 грудня — напередодні Нового року.

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради розроблений спеціальний графік проведення сільськогосподарських ярмарків у Києві у другому півріччі. Саме в цьому документі можна дізнатися, коли та в яких локаціях будуть проходити такі заходи.

