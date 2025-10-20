У Києві буде обмежений рух Подільським мостовим переходом з правого берега річки Дніпро на лівий під час повітряних тривог з понеділка, 20 жовтня.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Подільський міст у Києві: чому обмежують рух

Як зазначається, відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

За інформацією поліції, рух Подільським мостом у Києві обмежуватиметься під час повітряних тривог.

– Для забезпечення безпеки громадян до перекриття буде залучено екіпажі патрульної поліції, – йдеться у повідомленні.

У поліції закликають водіїв поставитися з розумінням до можливих обмежень, враховувати ймовірність оголошення повітряної тривоги під час планування маршрутів руху, дотримуватися правил дорожнього руху та режиму під час комендантської години.

Подільський мостовий перехід перетинає річки Дніпро і Десенка (Чорторий) в Києві.

Згідно з проєктом, довжина основної частини Подільського моста становить 472 м, а центрального прогону – 344 м.

До відкриття автомобільного руху споруда часто слугувала локацією для фільмування рекламних роликів і музичних кліпів як українських, так і закордонних виконавців.

