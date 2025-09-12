Военные допускают возможность отключения мобильной сети или замедления интернета во время воздушной тревоги.

Об этом Суспільному сообщил источник в Генштабе ВСУ.

Отключение мобильного интернета во время тревоги

В Украине разработали ряд мер для противодействия использованию Россией украинской мобильной сети для навигации своих дронов.

— Есть смысл в таких мерах — в отключении мобильной сети. Насколько это необходимо, зависит от конкретной ситуации и условий. Поэтому, возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БПЛА в режиме FPV, — сообщил источник в Генштабе ВСУ.

Однако все будет зависеть от видов беспилотников, которые использует российская армия.

Известно, что дронам без камеры не нужна высокая скорость интернета для передачи данных, а беспилотникам с камерой, наоборот, нужен высокоскоростной интернет, поэтому вполне логично применять ограничения мобильной связи.

