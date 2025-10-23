В четверг, 23 октября, вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк открыла Украинский женский конгресс-2025, лозунгом которого является фраза Смелость быть собой.

Украинский женский конгресс-2025

Елена Кондратюк отметила, что женщины долго учились говорить “нет” — буллингу, насилию, сексизму, неравенству.

— Теперь мы практикуемся в смелости сказать “да”. Да — смене профессии. Да — помощи другому. Да — обучению в зрелом возрасте. Да — руководящей должности. Да – третьему ребенку. Да – жизни несмотря на войну. Каждое “да” – это смелость! Каждая, кто говорит “да” – смелая! – отметила соучредительница УЖК.

Кондратюк убеждена: смелость современной украинской женщины – это и о героических поступках на фронте, и о повседневной силе.

— Женщины-военные зажгли нашу смелость. И теперь смелость передается как огонь! — подчеркнула она.

Рассказывая о цели нынешнего Конгресса, вице-спикер отметила, что эта площадка должна дать смелым женщинам голос, сделать их видимыми. Ведь видимость – это не о софитах, а о праве влиять.

Участницы и участники УЖК-2025 услышат истории женщин, чья смелость ежедневно меняет Украину. Предусмотрено четыре дискуссионные платформы: Смелость быть первыми; Смелость быть видимыми; Смелость быть у власти; Смелость быть разными.

В своем выступлении Елена Кондратюк напомнила, что украинские женщины обладают уникальной смелостью, поскольку во время войны не боятся идти в армию, открывать новые бизнесы, заниматься волонтерством, управлять общинами, воспитывать детей.

— Смелость – это момент, когда страх не исчезает, но он больше не управляет твоей жизнью, – считает она.

Украинский женский конгресс-2025 транслируется в прямом эфире на официальном сайте УЖК, YouTube-канале (на украинском и английском языках) и Facebook-странице Конгресса.

Эта уникальная площадка для продвижения политики равенства в Украине была основана в 2017 году.

Благодаря деятельности Конгресса в Украине, в частности, был отменен запрет на 450 “мужских” профессий для женщин, принята гендерная квота на выборах, женщины получили доступ к высшему военному образованию и разрешение занимать боевые офицерские должности. Соучредителями Конгресса являются Елена Кондратюк, Мария Ионова и Светлана Войцеховская.

